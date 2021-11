B1: Castellana Grotte dura soltanto un set, Melendugno vince 3-1 in rimonta

Con merito va allail derby pugliese con laprevisto per la sesta giornata del campionato nazionale di volley femminile serie B1.il risultato finale di una gara a lunghi tratti molto combattuta e spettacolare.

Una partenza mozzafiato per la Zero5, poi Melendugno entra in partita e non molla più fino alla conquista dell’intera posta in palio. La squadra di casa non ha demeritato, a parte lunghi momenti di appannamento generale, però si è vista una squadra viva e vivace, diversa da quella deludente dell’ultima gara. Partenza fulminea Grotte volley: 11-3 ed i 3 punti leccesi sono frutto di altrettanti errori al servizio Zero5. Primo punto diretto del Melendugno solo sull’11-6 con Morone.

Da qui il Melendugno inizia una lenta ma costante risalita (16-12) fino al -2 (16-14). Nel finale uno scatto Zero5 (24-20), poi brividi fino al 24-23. Chiude Ricchiuti 25-23 in un contrasto sotto rete. Quasi perfette Liguori e Recchia, bene tutte le altre. Al rientro in campo è il Melendugno a spingere forte (3-8), ma la Zero5 risponde a tono e pareggia. Quindi punto a punto fino al 14-15, quando la Grotte Volley cade in un black-out che la porta diritto al 15-25. Il terzo set è spettacolo puro. Incerto fino all’ultima palla, avvincente, con tutte le atlete, Kostadinova in testa, su livelli invidiabili. I parziali lo testimoniano: 7-8, poi 16-15 e 21-21. Il finale, riassume il giudizio sintetico di fine gara: vince chi sbaglia meno. La Zero5 realizza un punto con Liguori, ma ne regala due con altrettanti errori; Melendugno non sbaglia più e realizza i due punti mancanti al 22-25 finale.

Al ritorno in campo per il quarto decisivo set, la Zero5 appare un po’ demoralizzata, mentre le salentine non mollano la presa. Si va sul 3-8, poi sul 8-16 e la Zero5 non reagisce più. Finisce 14-25. Queste le parole di coach Ciliberti: “Le ragazze hanno giocato per metà gara una buona pallavolo, alla pari contro una formazione con obiettivi opposti ai nostri. Purtroppo nei momenti importanti abbiamo commesso errori pesanti mentre loro hanno fatto valere l’esperienza di squadra e le qualità tecniche. Rispetto a sabato scorso abbiamo avuto una buona reazione, dobbiamo lavorare ancora molto sulla battuta e trovare nuove soluzioni di gioco in attacco soprattutto con i centrali”.

Queste invece le impressioni di Stefania Recchia: “Siamo cresciute rispetto alla scorsa gara, ma dobbiamo limitare un po’ gli errori. Nel complesso è stata una bella gara contro una squadra che comunque punta in alto”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-VOLLEY MELENDUGNO 1-3 (25-23, 15-25, 22-25, 14-25)

ZER05: Liguori (13), Ricchiuti (5), Vinciguerra (7), Micheletto (7), Civardi (14), Cipriani (4), Recchia (L), Soleti (1), Di Carlo, Pavone e Pisano. Ne Pinto. All. Ciliberti

MELENDUGNO: Morone (12), Mileno (2), Albano (11), Antignano (11), Kostadinova (17), Alikaj (10), Luraghi (L), Pettinari, NE Greco, Basciano, Albanese, Tamborino M, Tamborino G. All: Taurisano