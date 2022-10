B1: Castellana Grotte deve leccarsi le ferite anche a Pomezia, 0-3 e ultimo posto

Non si riesce ancora a cancellare lo 0 in classifica della Zero5 Castellana Grotte nel girone E della B1 di volley femminile. La trasferta di oggi pomeriggio a Pomezia contro lo United ha riservato alle ragazze di coach Ciliberti la terza sconfitta consecutiva, un brutto segnale senza dubbio, anche se si era a conoscenza del fatto che questa squadra deve crescere molto. Pomezia non ha mai permesso alle avversarie di entrare in partita e le distanze nei punteggi sono state sempre gestite senza grossi problemi.

Il match al PalaCupola si è indirizzato presto nel modo più desiderato dai tifosi di casa, con un eloquente 10-3 che ha premiato la grande intensità e la sintonia dello United. La Zero5 ha tentato di riavvicinarsi, ma con la difesa pometina ha potuto fare ben poco, arrendendosi nel giro di pochi minuti e fermandosi a 16 punti. L’1-0 ha galvanizzato l’ambiente e soprattutto la squadra di casa. L’avvio del secondo parziale è stato più equilibrato, anche se poi il divario si è ampliato. Ancora una volta la difesa pometina e una serie di recuperi prodigiosi hanno smorzato l’entusiasmo della Zero5 che non ha più impensierito Pomezia fino al 25-20 e al provvisorio 2-0. La terza frazione di gioco, infine, è stata da dimenticare.

Il 7-1 iniziale per le rossoblu ha confermato le impressioni degli altri set. Con dieci match ball a disposizione, è stato fin troppo semplice chiudere la partita e relegare le pugliesi in fondo alla classifica. Tra una settimana si dovrà sperare che l’aria di casa fare bene a Castellana Grotte, impegnata contro la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-16, 25-20, 25-15)

POMEZIA: Corvese, Marcelli, Grossi, Voci, Bigioni, Frasca, Viglietti, Palermo, Lanzi (L), Zannoni (L), Liguori, Prete, Oggioni, Prati. All: Lacasella

CASTELLANA GROTTE: Belotti, Kohler, Avellini, Equatore, Rossi, Soleti, Fino, Caffò, S. Recchia, A. Recchia, Bazzani, Gulino. All: Ciliberti