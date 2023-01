Volley femminile B1, la Zero5 Castellana Grotte ha una nuova regista: Ludovica Fabbo

Novità per il roster della Zero5 Castellana Grotte, impegnata nel campionato nazionale di volley femminile di serie B1. È stata infatti aggregata alla squadra pugliese la palleggiatrice Ludovica Fabbo che affianca Gaia Gulino e la sedicenne Graziana Equatore nel delicato ruolo di regista. La nuova giocatrice è nata a Roma ed è stata prelevata dal Fly Volley Marsala. Diplomata al Liceo Economico Sociale, intende iscriversi alla facoltà di psicologia e compie 20 anni in febbraio.

Ha maturato significative esperienze nelle giovanili del Novara e dell’Ancona, poi si è trasferita in Sicilia, terra di origine del papà, dove ha contribuito alle promozioni del Modica in B1 e, lo scorso anno, del Messina in A2. “In Puglia non c’ero mai stata e sono curiosa di conoscerla”, commenta la spigliata giocatrice romana, “per ora mi trovo molto bene, mi piace molto il gruppo, sia dentro che fuori dal campo ed in palestra si lavora molto bene. Speriamo che arrivino tante soddisfazioni, sappiamo che dobbiamo lavorare duro. Ho voglia di finire questa stagione in modo positivo”.

Sull’andamento di questa prima parte del campionato, i canali del club hanno raccolto il commento di Francesco D’Aprile, il giovane tecnico quest’anno impegnato nel doppio ruolo di assistente allenatore ed aiuto preparatore atletico: “Il girone di andata non è stato dei migliori, ma abbiamo avuto anche momenti positivi. Siamo cresciuti molto anche mentalmente, gestendo meglio alcune situazioni in campo, ma c’è da lavorare ancora molto soprattutto in attacco, a muro ed al servizio. Vedo le ragazze molto cariche ed agguerrite. Siamo fiduciosi”.