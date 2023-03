B1. La Zero5 Castellana Grotte ospita Catania: servono i 3 punti a tutti i costi

È arrivato il momento di dare il massimo per salvare il campionato. In programma la prima delle tre gare casalinghe che chiuderanno la fase regolare. Ospite della Zero5 Castellana Grotte al Palagrotte sabato primo aprile, alle ore 18:00, la Hub Ambiente Teams di Catania per la nona giornata di ritorno del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. La giornata appena trascorsa, oltre ad essere stata l’unica del campionato con tutte le squadre impegnate, per una curiosa combinazione, prevedeva tutti gli incontri tra le prime sei della classifica contro le sei di coda e tutte le squadre di testa hanno vinto, lasciando le posizioni perfettamente invariate.

La sconfitta di Roma, oltre a non aver apportato alcun beneficio, quantomeno non ha comportato danni in classifica, ma nelle prossime tre gare bisogna raccogliere il massimo perché le contendenti avranno da disputare due partite in più, anche se questo vantaggio potrebbe essere vanificato dagli scontri diretti e dalla difficoltà delle gare da disputare. In altri termini il calendario, sulla carta, permette alla Zero5 di ridurre lo svantaggio dal Terrasini e dal Marsala e puntare tutto su un ancora possibile play-out.

Nelle giovanili maggiori (l’under13 è nella fase regolare) sono in corso i quarti di finale per il titolo di campione regionale. Dopo la vittoria fuori casa dell’under 18 ad Oria, anche l’under 16 ha vinto per 0-3 (18-25, 18-25, 14-25) a Monteroni (Le) la gara di andata con la Cogequ Ve.Ra. Le gare di ritorno sono previste per la seconda metà di aprile.