Volley femminile B1. Zero5 Castellana Grotte a Roma per l'ultima trasferta stagionale

Dopo le buone prove della Zero5 Castellana Grotte con due delle prime della classe (Arzano e Melendugno), ancora una gara molto difficile, in trasferta a Roma il 25 marzo alle ore 18, contro il Volleyrò Casal De’ Pazzi, anch’essa in piena lotta per i play-off. In programma l’ottava giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B1 femminile di volley (girone E). Per la Zero5 è l’ultima trasferta della stagione prima delle partite casalinghe contro Catania prima e poi contro Torrese e Marsala, intercalate con i due turni di riposo.

Nella partita di andata al PalaGrotte, vinse in rimonta la giovanissima (tutte under18) squadra romana dopo essere stata in svantaggio di due set. Quella partita segnò comunque una nuova svolta per la Zero5 dopo la vittoria a Terrasini perché, nonostante la sconfitta, si vide finalmente in casa una squadra arrembante ed in grado di imporre il proprio gioco, anche se solo per i primi due set. Il rendimento casalingo del Volleyrò è molto positivo. Su otto partite giocate, hanno vinto sei volte (solo una al tie-break con la Fiamma Torrese), solo due volte hanno perso (per 1-3 il derby col Pomezia e 2-3 con Melendugno), ma solo in due occasioni hanno vinto 3-0.

“Ragazze molto giovani”, commenta l’allenatore della Zero5 Danilo Milano, “Non hanno paura di sbagliare ed attaccano forte, anche se questo comporta la possibilità di commettere errori. Da loro dobbiamo aspettarci di tutto quindi noi dobbiamo fare il nostro gioco cercando di metterle in difficoltà”. Il turno appena trascorso ha consentito alla Zero5 di rosicchiare un punto al Terrasini, che ha perso a Santa Teresa ed anche al Marsala che ha riposato. Queste le gare previste nel prossimo weekend per l’unica giornata senza turni di riposo: Arzano-Terrasini, Melendugno-San Salvatore, Casal dei Pazzi-Zero5, Marsala-Pomezia, Torrese-Baronissi, Catania-Santa Teresa.