Volley femminile B1. Zero5 Castellana Grotte, si avvicina il play-out con Terrasini

Sarà il Duo Rent Terrasini l’avversario della Zero 5 Castellana Grotte nel play-out del Girone E del campionato di volley femminile di serie B1. Gara 1 prevista per domenica 14 maggio al PalaGrotte alle ore 17:30. Gara 2 invece a Terrasini, sabato 20 maggio, ore 17. Il regolamento prevede solo andata e ritorno, senza “bella”, ma con l’eventuale set di spareggio. Ogni gara assegna i punti come al solito e se al termine della seconda gara si è verificata una vittoria per parte e lo stesso punteggio, il set di spareggio, disputato subito e con modalità tie-break, decreterà vincitore e perdente del play-out.

In campionato c’è stata una vittoria per parte, la Zero5 vinse 3-2 a Terrasini, mentre le siciliane si imposero per 3-1 al PalaGrotte in una gara combattuta e molto sentita, ma con troppi errori. Un po’ meno quelli delle ospiti. Questi i verdetti della stagione regolare con tutte le prime della classe vincenti: Melendugno si classifica in prima posizione ed accede alla fase due dei play-off, Arzano e Amando partono dalle fase 1. I play-off prevedono una prima fase tra seconde e terze classificate dei cinque gironi. Le vincenti passano alla fase due dove incontrano le prime classificate. Sono previste cinque promozioni in A2. Retrocede in B2 direttamente il Catania, l’altra retrocessa sarà decisa appunto dal play-out. La retrocessa beneficerà di una priorità in caso di ripescaggio.

Procede intanto l’annata positiva per le giovanili della Zero5, come spiegato dal presidente Anna Tanase: “È una stagione di grandi soddisfazioni per il settore giovanile, tra i migliori della Puglia. Aspettiamo l’esito delle finali dell’under 13 ed under 12 e poi tireremo le somme. La stagione è stata entusiasmante. Abbiamo già tracciato le linee per la prossima per quanto riguarda le giovanili ed a breve definiremo con i vertici della Uisp’80 Putignano le strategie di questa positiva collaborazione tecnica. Intendiamo investire sempre più sul settore giovanile, valorizzando le atlete del territorio come abbiamo sempre fatto, dando loro la possibilità di mettersi in mostra in prima squadra nei campionati nazionali”.