B1: per Castellana Grotte la trasferta impegnativa contro Fiamma Torrese

Archiviata la proficua vittoria contro il Cutrofiano, lasi prepara alla trasferta di sabato 30 ottobre, ore 18, a Torre Annunziata (Na) per una gara impegnativa contro la. È in programma la terza giornata del campionato nazionale di volley femminile di. “Incontriamo una squadra in grande forma dopo le due prime vittorie consecutive”, dichiara, responsabile tecnico Zero5, “giocheremo su un campo che è stato sempre ostico per qualsiasi squadra. Fiamma dispone di un buonissimo organico con atlete esperte e di valore per la categoria. Stiamo lavorando in palestra cercando di migliorare tecnicamente ogni fondamentale, siamo motivati e consapevoli che bisognerà vendere cara la pelle su ogni campo per portare punti a casa anche con avversari più forti sulla carta”.

La squadra campana ha cominciato alla grande. Nella prima giornata ha battuto al tiebreak una delle squadre favorite per la vittoria finale, il Melendugno di Adriana Kostadinova, e nella seconda ha sbancato Cerignola con un netto 0-3, guadagnando la zona alta della classifica che difficilmente abbandonerà. La guida tecnica è rimasta all’esperta allenatrice Adele Salerno, mentre la squadra ha perso giocatrici prestigiose, ma non più giovanissime, come Sollo e Vinaccia, sostituite con atlete di sicuro affidamento. Confermate le schiacciatrici Boccia e Campolo e la centrale italo-croata Vujko, sono arrivate la palleggiatrice romana Alice De Luca Bossa, la centrale lombarda Francesca Figini, e l’opposta Giovanna Prisco. Si tratta di giocatrici con elevata esperienza e per le ultime due si tratta di un ritorno. Nuovo libero è la giovane Sara Tardini, soprannominata “scheggia” ed è facile immaginarne il motivo.

Nel gruppo anche Manto (palleggio), De Girolamo (centro), Pernice (opposta), Perna (banda) e Capasso. Quattro precedenti negli ultimi due campionati con tre sconfitte ed una sola vittoria per la Zero5. In trasferta due sconfitte per 3 a 0, in casa sconfitta al tiebreak nel 19/20 e vittoria per 3 a 1 lo scorso anno nella partita di esordio giocata a Noci. La terza giornata prevede questi altri incontri: Catania-Cutrofiano; Terrasini-Palmi; Santa Teresa-Melendugno; San Salvatore-Messina; Arzano-Cerignola. Questa la classifica dopo due giornate: Messina 6, Fiamma Torrese e San Salvatore 5, Arzano 4, Zero5, Santa Teresa, Cerignola, Melendugno e Palmi 3, Terrasini 1, Catania e Cutrofiano 0.