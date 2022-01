B1: Massimiliano Ciliberti non è più il capo allenatore della Zero5 Castellana Grotte

Per motivi strettamente personali,lascia l'incarico di capo allenatore della, per dedicarsi a tempo pieno al ruolo di General Manager, in qualità di responsabile globale dell'attuazione delle strategie aziendali della stessa formazione pugliese, società di cui è il co-fondatore dal 2011.

"Purtroppo per motivi personali fino al termine della stagione non potrò ricoprire il ruolo di tecnico, tutte le mie competenze ed energie saranno indirizzate alla crescita aziendale. La squadra dal punto di vista tecnico è cresciuta e proiettata per raggiungere l'obiettivo stagionale nei prossimi tre mesi”. Attualmente la squadra occupa la settima posizione nel girone F della B1 femminile di volley, con 15 punti all’attivo, quattro in più sulla zona retrocessione.