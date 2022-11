B1: un derby complicato per Castellana Grotte, sabato trasferta a Lecce contro Melendugno

Ancora una corazzata sulla strada della Zero5 Castellana Grotte, la Narconon Melendugno in trasferta, per la settima giornata del campionato nazionale di serie B1 di pallavolo femminile. Si gioca domenica 20 alle ore 17:30. La società leccese lo scorso anno, da neopromossa, raggiunse i play-off ed intende riprovarci quest’anno visto il roster quasi totalmente rinnovato, a cominciare dal tecnico, Bruno Napolitano che vanta anni di esperienza in serie A.

Ma anche le nuove arrivate non sono da meno quanto ad esperienza (molte nelle categorie superiori) e bravura. Al palleggio Valeria Caracuta, più volte in A1 e nella nazionale maggiore, opposta Sara Stival, centrali Delizia Marra e Fabiana Antignano, unica confermata, schiacciatrici Francesca Morciano ed Ilaria Maruotti, libero Cecilia Oggioni. Completano il gruppo le schiacciatrici Ilaria Maiorano, Francesca Troso e Giulia Favero, la palleggiatrice Anna Salmbeni, la centrale Asya Zingoni ed il libero Margherita De Pascalis. Risultati altalenanti finora per Melendugno che però non è stata aiutata dal calendario con ben due interruzioni in sole sei giornate.

Nelle prime due partite hanno battuto nettamente Catania e Torrese, poi hanno rimediato due sconfitte esterne, entrambe per 3-1, a Santa Teresa di Riva e Baronissi. Hanno quindi giocato 4 partite su 6, ma le concorrenti ai play-off procedono imperterrite e la squadra salentina è già a meno 8 dalla testa della classifica. Pronostico chiuso quindi? Certamente la Zero5 parte sfavorita, ma deve prima cadere l’ultima palla prima di parlare.