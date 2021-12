B1: netta vittoria nel derby per Castellana Grotte, 3-0 ai danni della FLV Cerignola

Allail derby con l’al Palagrotte per 3-0 (25-21, 25-18, 25-17) nell’ottava giornata del campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Risultato netto e vittoria meritata, rimane qualcosa da correggere in alcune fasi della ricezione e nella riduzione degli errori, ma è migliorato il carattere della squadra, ovvero la capacità del gruppo di aiutarsi a vicenda per recuperare e non deprimersi nei momenti negativi.

Cerignola è cresciuta nella qualità del gioco, come detto dal vice coach Danilo Milano in settimana, ma forse serve fare qualcosa per smuovere alcuni meccanismi di squadra, come conferma capitan Carmen Bellapianta: “Si, manca un po’ di esperienza in questa squadra, manca la cattiveria agonistica necessaria per spingere di più al momento giusto. Purtroppo abbiamo una panchina corta e credo che la società stia pensando a qualche rinforzo”.

Mister Sarcinella per il Cerignola schiera Luzzi (10 punti) opposta a Micheletti (5), Mansi (7) e Mantovani al centro, Peruzzi (5) e Bellapianta (3) laterali, Galuppi libero. Entrate Fanizzi (1) e Stelluto, non entrate Palumbo, Puro e Di Bari. Massimiliano Ciliberti per la Zero5 risponde con Liguori (15) opposta ad Alberti (1), Vinciguerra (7) e Micheletto (7) centrali, Civardi (top scorer della gara con 18 punti) e Cipriani (10) schiacciatrici, Recchia libero. Entrata Pisano, non entrate Soleti, Pinto, Di Carlo, Pavone e Giannini. Partenza ad handicap per la Zero5 che regala molto (3-8). Sul 5-10 ci pensa capitan Civardi a suonare la carica mettendo a segno 4 punti consecutivi. Sul 10-13 un ulteriore allungo (Micheletto, Civardi e Cipriani) per il sorpasso (15-13).

Avanti punto a punto fino al 18-19, quando la Zero5 accelera di nuovo (21-19) e chiude il set sul 25-21. Ecco la dimostrazione pratica del nuovo “carattere” della squadra, capace di uscire dalle situazioni complicate, mettere sotto l’avversario e condizionare poi il resto della gara. Il secondo set scorre fluido 10-4, poi 15-8, fino ad un nuovo breve periodo di black-out per uno 0-6 che consente alle ospiti di riavvicinarsi (15-14). Questa volta ci pensano Cipriani, Liguori e Micheletto a rimettere la gara nella giusta carreggiata (19-15) ed avviare il rush finale fino al 25-18 siglato da Civardi. Terzo set simile al secondo. Sprint iniziale (8-4, poi 12-5), break ospite (12-9) e nuovo allungo Zero5 (16-12 e 21-14) fino al 25-17 siglato con una doppietta di Capitan Civardi, indubbiamente la migliore in campo.

Ma se Civardi, come già detto, è tornata ai livelli di eccellenza che mantiene ininterrottamente da quattro anni nella Grotte Volley, la crescita dell’intera squadra è molto evidente. Questa sera si è messa in luce Maddalena Micheletto che tocca una quantità industriale di palloni a muro: “Sì, vorrei metterne qualcuno di più a terra, ma va bene lo stesso perché anche solo toccando a muro, si da la possibilità alla squadra di contrattaccare. Abbiamo raggiunto una buona stabilità e dobbiamo migliorare ancora. Sono contenta della mia prestazione, avevo bisogno di qualche soddisfazione per me, per la squadra e per la società”.

Le parole di coach Ciliberti: “Siamo partiti scarichi e poco concentrati, cosa che non deve succedere se vogliamo salvarci, poi ci siamo ripresi abbastanza bene. La posta in palio era altissima, abbiamo vinto nettamente tranne il primo set, contro una squadra che ha difeso molto e ha sempre cercato di metterci in difficoltà in ricezione, riuscendoci in alcune situazioni. Sto vedendo crescere positivamente alcune individualità, dobbiamo continuare a migliorare in alcune fasi del gioco, la palleggiatrice si è inserita molto bene nonostante la sua giovanissima età”. Il tabellino del match:

ZERO 5 CASTELLANA GROTTE-FLV CERIGNOLA 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)