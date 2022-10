Volley femminile B1: nuovo ko in campionato per la Zero5 Castellana Grotte

Finisce 0-3, dunque con un’altra sconfitta per la Zero5 Castellana Grotte, la seconda giornata di campionato di serie B1 a favore di un Baronissi determinato e coriaceo, sotto stress solo nel primo parziale dalla formazione castellanese. Il 23-25 ha lasciato l’amaro in bocca ma è stato l’unico momento in cui le pugliesi di coach Ciliberti si sono dimostrate all’altezza del match. I troppi errori, la fase di attacco poco incisiva e la mancanza di determinazione da parte della Grotte Volley hanno fatto sì che la formazione salernitana capitalizzasse in maniera lucida e risoluta a proprio favore i tre punti in palio.

Fatta eccezione per il primo set, vinto di misura dalle padrone di casa (25-23), non c’è stata davvero storia con un doppio 25-12 che ha letteralmente demoralizzato le avversarie giunte in Campania con le migliori intenzioni del mondo. Per i primi punti stagionali bisognerà attendere ancora una settimana. Sabato prossimo la Zero5 sarà di scena al PalaCupola di Pomezia contro lo United, una lunga trasferta che però dovrà segnare un punto di rottura rispetto ai primi due turni del girone E. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA DUE PRINCIPATI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-23, 25-12, 25-12)

POL. DUE PRINCIPATI: Stiaffini, Simoncini, Liguori, Marchesano, Salvestrini, Sanguigni, Alikaj, Fanella, Andeng, Grillo, Vianello. All. Castillo

CASTELLANA GROTTE: Belotti, Kohler, Avellini, Equatore, Rossi, Soleti, Fino, Caffò, S. Recchia, A. Recchia, Bazzani, Gulino. All: Ciliberti