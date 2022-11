B1: occasione sprecata per Castellana Grotte, rimontata e sconfitta al tie-break da Volleyrò

Avanti 2-0 con merito, la Zero5 Castellana Grotte subisce il solito calo e infine perde al tie-break (25-19, 27-25, 19-25, 14-25, 10-15) con la VolleyRò Casal de' Pazzi nell’ottava giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. La giovanissima squadra romana (composta da tutte under18) attacca e mura bene, ma commette anche tanti errori. Per batterla bisogna esercitare una pressione continua e questo compito è stato ben eseguito dalle ragazze della Grotte Volley, ma solo per i primi due set e poi solo a sprazzi. Le ragazze della capitale hanno saputo ribaltare la gara grazie al proprio indiscutibile valore, ma anche grazie alla (purtroppo) solita involuzione della squadra castellanese.

Andrea Ebana per il Casal de' Pazzi schiera Ndoye (14 punti) opposta a Allaoui (5), Atamah (12) e Franceschini (12) al centro, Esposito (15, top scorer con Avellini) e Del Freo (11) in banda, Cavallieri libero. Entrate Camerini (3), Antonucci, Farelli, Cherubini e Salas Moreno, non entrate Ribechi e Martinelli. Massimiliano Ciliberti risponde con Bazzani (9) opposta a Gulino (2), Avellini (15, top scorer con Esposito) e Belotti (11) centrali, Kohler (7) e Soleti (14) schiacciatrici, Recchia Stefania libero. Entrate Rossi (6), Penna, Caffò e Recchia Alessandra, non entrate Fino, Equatore e la tredicenne Nicole Polignano al suo esordio assoluto in B1. Il primo set è caratterizzato da numerosi errori, da una parte e dall’altra, ma la Zero5 ne commette meno e batte meglio. Si porta subito in vantaggio (8-4) e lo mantiene per l’intero parziale (16-12, poi 21-17 ed infine 25-19).

Equilibrio nelle fasi iniziali del secondo set (7-5), poi VolleyRò allunga (7-10), ma subisce il successivo recupero (15-13). Da qui alla fine della gara si assisterà spesso a poderosi allunghi, ma anche ottimi recuperi, contribuendo allo spettacolo che, indipendentemente dai tanti, troppi, errori, non è mancato. E così dopo il 15-13, arriva il 15-19 ed il successivo 20-19. Il finale è punto a punto e termina 27-25 con uno dei tanti punti personali di Alessia Avellini. Il terzo set parte con la squadra romana molto presente a muro (2-9). Poi nuova altalena: 10-11, 13-17 e successivo 18-17. Nel finale prevalgono le ospiti che, cresciute anche in attacco, imbroccano la fuga finale: 19-25. Nel quarto parziale, la squadra romana mostra di aver acquisito certezze, mentre la Zero5 ricade nella solita spirale di errori e così si passa dal 4-8 al 9-16 ed al crollo finale fino al 14-25. Anche il tie-brak non è esente dall’alternanza nel punteggio. Dal 3-6 all’8-7, poi lo straordinario finale romano con due ace di Ndoye e tre punti consecutivi di Esposito. Finisce 10-15 con il VolleyRò ancora imbattuto in trasferta.

Questo è il commento della centrale della Zero5 Alessia Avellini che, ancora una volta, è risultata una delle migliori: “Lo diciamo dall’inizio dell’anno, vince chi fa meno errori, ma si vede che è un concetto difficile da apprendere. Loro a un certo punto hanno cominciato a giocare e noi abbiamo subito anziché metterci più impegno”. Coach Ciliberti ha invece spiegato: “Nei primi due set abbiamo fatto quello che avremmo dovuto, ovvero sbagliare meno di loro e tenere la palleggiatrice lontano dalla rete, giocando con molta attenzione in attacco. Dal terzo set la battuta è calata anche grazie ai tanti errori consentendo loro di salire molto con le percentuali in attacco mettendo a nudo i nostri limiti. Potevamo fare meglio in determinate situazioni, ma mi sorge il dubbio quando vedo sbagliare tanto soprattutto in battuta dove ci alleniamo tutti i giorni, se qualche atleta ha voglia di vincere oppure di trascorrere le vacanze pagate a Castellana Grotte, perché noi abbiamo ingaggiato atlete e non turiste, sia chiaro”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 2-3 (25-19, 27-25, 19-25, 14-25, 10-15)

ZERO5: Koler, Avellini, Rossi, Soleti, Fino, Caffo, Recchia, Bazzani, Gulino, Equatore, Recchia. All. Ciliberti

VOLLEYRÒ: Allaoui, Salasa, Del Freo, Esposito, Fusco, Ndoye, Farelli, Camerini, Ndulue, Atamah, Franceschini, Martinelli, Cherubini, Cavallieri, Ribechi, Antonucci. All. Ebana