B1. Al PalaGrotte arriva San Salvatore Telesino, alla Zero5 servono punti

Sabato 29 ottobre, alle ore 18:00 al PalaGrotte ad ingresso libero, di scena l’incontro di pallavolo femminile di serie B1 tra la Zero5 Castellana Grotte e la Forex di San Salvatore Telesino (Benevento) per la quarta giornata di campionato. La squadra ha bisogno del sostegno dei propri tifosi per sbloccarsi e la tifoseria ci sarà, ma attende un cambio di passo dalla giovane compagine della Zero5. Finora non sono stati raccolti punti, ma il gruppo ha dimostrato di avere dei buoni colpi e, soprattutto, di metterci tanta buona volontà.

Anche il prossimo non sarà un incontro facile perché la squadra campana può vantare buoni tassi tecnici e di esperienza che, nei tre incontri finora disputati, hanno fruttato quattro punti in classifica. Le sannite hanno perso al tie-break la prima gara, un derby con Baronissi, poi hanno espugnato per 3-0 il campo di Torre Annunziata ed infine hanno perso in casa con Santa Teresa di Riva. Confermato il tecnico Francesco Eliseo, la squadra è stata radicalmente rinnovata. Sono arrivate giocatrici con tanta esperienza di serie A come la palleggiatrice Barbara Bacciottini, la centrale Ylenia Vanni e le gemelle Ascensao Silva, Raquel opposta e Marlene centrale, ed alcune esperte della categoria come Alessandra Marino, lo scorso anno a Santa Teresa ed il libero Alessia Luraghi, lo scorso anno a Melendugno.

Completano il gruppo due giocatrici di nostra conoscenza, Lorenza Russo con la Zero5 nell’ultima parte del campionato 19-20 e Karol Milano, con la Zero5 nelle giovanili e nel campionato 18-19, poi l’opposta Sharon Luzzi, la palleggiatrice Annarita Maresca, la centrale Martina Picariello e le uniche riconfermate, tre giocatrici under, Donatella Fuoco, Teresa Romano e Lucia Borrelli. La formazione tipo prevede Raquel Ascensao Silva opposta a Bacciottini, Vanni e Marlene Ascensao Silva centrali, Milano e Marino schiacciatrici, Luraghi libero.