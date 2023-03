B1. Passo indietro per Castellana Grotte a Roma: il Volleyrò domina e vince 3-0

Non ripete le buone prove delle ultime gare la Zero5 Castellana Grotte e rimedia un netto 3-0 (25-16, 25-14, 25-18) a Roma contro il Volleyrò Casal de’ Pazzi, nell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie B1 femminile di volley. “Partita inaccettabile da parte nostra”, commenta molto amareggiato Danilo Milano, tecnico della squadra castellanese, “si può anche perdere con una squadra così ben attrezzata, ma una cosa è perdere con onore ed un altro conto è perdere in questa maniera, dopo che tutta la settimana sono state provate determinate cose. Dobbiamo solo fare ‘mea culpa’. Al di là delle assenze, la ricezione è andata malissimo e non è che negli altri fondamentali sia andata meglio. Una prestazione da dimenticare”.

Un commento drastico, ma corretto. Uniche attenuanti, non certo assolutive, l’assenza di capitan Jaqueline Kohler per un grave lutto famigliare e la bravura delle avversarie, che, conviene ricordarlo, sono sì giovanissime (tutte under18), ma scelte da piccole tra le pallavoliste italiane più promettenti e fatte crescere insieme nei vari campionati di categoria, seguite da tecnici preparati.

Andrea Ebana per la formazione di casa schiera Ndoye (4) opposta ad Allaoui (5), Atamah (11) e Martinelli (11) al centro, Esposito (15, top scorer) e Del Freo (7) in banda, Cavallieri libero. Entrate Camerini, Antonucci, Farelli (2), Cherubini, Salas Moreno, Ribechi e Franceschini. Danilo Milano, tecnico Zero5, risponde con Bazzani (11) opposta a Fabbo (1), Avellini (6) e Belotti (4) centrali, Penna (1) e Soleti (3) schiacciatrici, Recchia Stefania libero. Entrate Recchia Alessandra (1) e Fino, non entrata Gulino. Una buona partenza della Zero5 (5-7) lascia ben sperare, ma ben presto si ricade nella spirale degli errori e nell’inconsistenza della ricezione e degli attacchi delle prime giornate di campionato.

Il Volleyrò realizza dei break micidiali portandosi velocemente sul 19-10. Torna un po’ di equilibrio nel finale, ma il set si chiude sul 25-16. Il secondo parziale si sviluppa come il primo, se non addirittura peggio. In questo caso l’equilibrio si rompe ancora prima (3-5) e si conclude con un gap ancora peggiore. Finisce 25-14. Il terzo set è più equilibrato, ma solo fino al 16-15, quando le bravissime Esposito e Martinelli salgono in cattedra e realizzano la fuga finale (23-16) che si conclude 25-18, sancendo il pesante 3-0 conclusivo. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-16, 25-14, 25-18)

VOLLEYRÒ: Ndoye 4, Allaoui 5, Atamah 11, Martinelli 11, Esposito 15, Del Freo 7, Cavallieri (L), Camerini, Antonucci, Farelli 2, Cherubini, Salas Moreno, Ribechi, Franceschini. All. Ebana

CASTELLANA GROTTE: Bazzani 11, Fabbo 11, Avellini 6, Belotti 4, Penna 1, Soleti 3, Recchia S (L), Recchia A 1, Fino. Ne Gulino. All. Milano