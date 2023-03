B1. Punto prezioso per Castellana Grotte nel difficile derby contro Melendugno

La Zero5 Castellana Grotte porta al tie-break la Narconon Melendugno, seconda della classe, sfiorando il risultato clamoroso. Finisce 2-3 (25-18, 20-25, 22-25, 25-16, 7-15) a favore delle salentine nella settima giornata del campionato nazionale di serie B1 femminile di volley. Una gara avvincente con una Zero5 irriconoscibile, ma in positivo. Se si rilegge la cronaca della partita di andata, persa 3-0, appare molto evidente la crescita di questa squadra. In quel caso si parlò di disfatta, di squadra evanescente, ma ieri sera si è vista una squadra protagonista, che gioca bene, lotta ad armi pari, è capace di vincere con autorità. Se questa crescita verrà confermata anche nelle ultime quattro gare, nulla sarà impossibile.

Bruno Napolitano per Melendugno parte con Stival (10) opposta a Salimbeni, Antignano (12) e Zingoni (10) centrali, in banda Favero (12) e Maruotti (top scorer con 17 punti), libero Oggioni. Entrate al palleggio Caracuta (2) nel corso del primo set e rimasta in campo fino al termine e Maiorano (5), non entrate De Pascalis e Marra. Danilo Milano risponde con Bazzani (16) opposta a Fabbo (3), Avellini (14) e Belotti (9) centrali, Kohler (14) e Soleti (12) schiacciatrici, Recchia Stefania libero. Entrate Penna (1), Gulino e Fino, non entrate Recchia Alessandra e Caffò. La Zero5 parte senza timori reverenziali, gioca in scioltezza e sul 7-6 piazza un 6-0 che disorienta l’avversaria.

Sul 17-10 Napolitano gioca la carta Caracuta, tenuta ferma precauzionalmente, ma il set è segnato. Kohler chiude 25-18. Con Caracuta in campo, il gioco leccese è più fluido, ma la Zero5 risponde colpo su colpo con scambi lunghissimi e spettacolari. Zero5 avanti (8-5, poi 12-8), ma Melendugno non sta a guardare (12-14). Sul 18-19 le rossonere, trainate dalla brava Antignano, piazzano la zampata finale per il 20-25 che rimette il punteggio in parità. Il terzo parziale si sviluppa come il secondo, le squadre si rincorrono, si sorpassano (6-4, 8-12, 18-14) e sul 21 pari, ancora una volta, è il Melendugno a trovare lo spunto conclusivo e chiudere con la top scorer Maruotti. 22-25. Nonostante il sorpasso nella gara (1-2), la Zero5 non si arrende. Continua a difendere ed attaccare con efficacia e sul 14-13, con Fabbo al servizio, realizza un 7-0 (21-13) con Avellini e Bazzani in evidenza e, come nel primo set, affonda i colpi nel finale chiuso ancora una volta da Kohler, con un sostanzioso 25-16.

Anche nell’insperato ma meritato tiebreak, prevale l’equilibrio, ma solo fino al 6 pari. Qui Melendugno, con Stival, Maruotti ed Antignano, decide che basta scherzare col fuoco e realizza un 1-9 (7-15) che chiude la competizione. Così coach Milano a fine gara: “Un’ottima partita, peccato per il quinto set. Ovviamente nei momenti decisivi hanno prevalso loro che sono una squadra molto più esperta che sa come gestire i momenti critici. Adesso dobbiamo mantenere questa costanza anche nelle prossime partite. Speriamo che non sia troppo tardi”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-NARCONON MELENDUGNO 2-3 (25-18, 20-25, 22-25, 25-16, 7-15)

CASTELLANA GROTTE: Bazzani 16, Fabbo 3, Avellini 14, Belotti 9, Kohler 14, Soleti 12, Recchia S (L), Penna 1, Gulino, Fino, Recchia A, Caffò. All. Milano

MELENDUGNO: Stival 10, Salimbeni, Antignano 12, Zingoni 10, Favero 12, Maruotti 17, Oggioni (L), Caracuta 2, Maiorano 5, De Pascalis, Marra. All. Napolitano