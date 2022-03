B1: nuovo rinvio in casa Zero5 Castellana Grotte, il covid fa slittare il match con Catania

Dopo due rinvii consecutivi per casi covid (Cerignola ed Arzano), la Federazione Italiana Pallavolo ha disposto il rinvio della gara Zero5 Castellana Grotte-Hub Ambiente Teams di Catania, prevista per sabato 19 marzo 2022 al PalaGrotte per la decima giornata del campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Il calendario della serie B1 è stato stravolto dagli eventi pandemici, conviene dunque fare punto sulle gare della Zero5. In ordine di data saranno disputate le seguenti partite:

sabato 26 marzo, ore 17.00 a Messina, undicesima di ritorno (ultima di campionato regolare);

sabato 2 aprile, ore 18.00 al Palagrotte con San Salvatore, recupero prima di ritorno;

mercoledì 6 aprile, ore 20.00 a Cerignola, recupero ottava di ritorno;

sabato 9 aprile, ore 17.00 a Cutrofiano, recupero seconda di ritorno;

mercoledì 13 aprile, ore 16:30 al Palagrotte con Arzano, recupero nona di ritorno;

venerdì 15 aprile, ore 16.00 al Palagrotte con Catania, recupero decima di ritorno;

sabato 23 aprile, ore 18.00 al Palagrotte contro la Fiamma Torrese, recupero terza di ritorno;

sabato 30 aprile, ore 18.00 a Terrasini, recupero quarta di ritorno.