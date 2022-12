B1: sconfitta con tanti rimpianti a Torre Annunziata per la Zero5 Castellana Grotte

Perde per 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 25-21) la Zero5 Castellana Grotte a Torre Annunziata contro la Givova Fiamma Torrese nell’undicesima giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. C’è molto rammarico per l’esito finale di questa gara nella quale la Zero5 ha subìto nettamente in due set, ma ha ben giocato gli altri due, uno vinto ed uno buttato via nel finale dopo essere stata sempre in vantaggio. La squadra campana non è parsa insuperabile, ma la Zero5 non ha saputo approfittarne cedendo all’avversaria dei pesanti break che non ha saputo recuperare in momenti cruciali della gara.

“E’ vero - conferma l’allenatore in seconda Danilo Milano - abbiamo sprecato l'occasione di prendere qualche punto anche se Fiamma dobbiamo ammettere può contare su atlete di spessore per la categoria. Purtroppo la ricezione non è andata al meglio e la fase di costruzione non ha brillato aumentando le nostre difficoltà in attacco. Siamo stati poco lucidi in situazioni decisive, la Torrese ci ha creduto di più ed ha vinto meritatamente“.

Adelaide Salerno per la Torrese propone Prisco (9) opposta a Pezzotti (3), Vujko (11) e Figini (12) centrali, Campolo (18) e Simpsi (19, top scorer) laterali, Bucci Libero. Non ci sono state sostituzioni. Ciliberti schiera Bazzani (17) opposta a Gulino (3), Avellini (14) e Belotti (2) centrali, Kohler (9) e Soleti (10) in banda, Recchia Stefania libero. Entrate Rossi (1), Penna (4) e Recchia Alessandra, non entrate Fino, Equatore, Caffò. La buona partenza della Zero5 (3-6) viene vanificata da un perentorio 12-2 della Torrese grazie ad alcune ricezioni sbagliate e palle out della Zero5 (15-8). Le castellanesi non reagiscono e finisce con un pesante distacco: 25-14. Il secondo set parte con un lungo equilibrio (10-11) spezzato da un break delle campane (13-11) ed un contro-break della Grotte Volley (13-16). Raggiunto il pari a 17, la Torrese accelera (23-21), ma una super Bazzani chiude il set sul 23-25.

Questo è stato forse il miglior set della piemontese nel campionato con ben 10 punti personali. Nel terzo parziale ancora grande equilibrio fino al 7-8, poi, come nel primo set, violenta accelerazione delle padrone di casa (12-8, poi 20-12) che aprono la strada al 25-17 del 2 ad 1 nella gara. Finalmente reagisce la Zero5 che parte ancora bene (4-7), viene raggiunta e superata (8-7), ma si riporta avanti (11-15) e vi rimane fino al 16-19. Quando la gara sembrava avviata ad un giusto tie-break, la Torrese sale in cattedra, ribalta il punteggio con Simpsi (20-19) ed allunga con Vujko per il 25-21 che chiude la gara e consegna la prima vittoria casalinga di stagione alle ragazze campane.

Rammaricato il preparatore atletico, Walter Vivian: “Prime fasi in equilibrio, poi i soliti errori e l'incapacità di mettere la palla a terra hanno consentito alla Fiamma di vincere facile il primo set. Nel secondo reazione e vittoria meritata al di là del punteggio. Nel terzo set, dopo un lungo testa a testa, la Torrese scappa e vince. Purtroppo nel quarto riusciamo a raggiungere un buon vantaggio, ma poi soliti errori e addio gara. Il loro muro ha prevalso, ne hanno fatti 17 contro i nostri 5. E poi c’è stata la nostra solita incapacità di mettere subito la palla a terra”.

Adesso la Zero5, tra festività natalizie ed un altro turno di riposo, non giocherà per 4 settimane, poi, ma solo il 15 gennaio, ci sarà una nuova trasferta ed ancora contro una diretta concorrente, il Marsala. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 25-21)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Azzurro, Manto, Bucci. All. Salerno

CASTELLANA GROTTE: Koler, Avellini, Rossi, Soleti, Fino, Caffo, Recchia (L), Bazzani, Gulino, Equatore, Recchia. All. Ciliberti