B1. Sconfitta umiliante a San Salvatore Telesino per la Zero5 Castellana Grotte

Preoccupante involuzione nel gioco e nella mentalità per la Zero5 Castellana Grotte che rimedia una pesante sconfitta a San Salvatore Telesino per 3-0 (25-18, 25-12, 25-18) nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. Nelle primissime fasi di gioco, un bel vantaggio ed una incontenibile Bazzani fanno pensare ad una conferma della crescita del giovane gruppo della Zero5, ma, alla luce dei fatti, si rivela un fuoco di paglia perché poi, come accaduto più volte nelle prime giornate del campionato, la Zero5, messa sotto pressione, scompare dal campo. Si spera che si sia trattato solo di un incidente di percorso perché con questi livelli di gioco, la permanenza in B1 diventa una chimera.

Il tecnico campano Eliseo schiera Raquel Ascensao Silva (8 punti) opposta a Bacciottini (3), Vanni (6) e Marlene Ascensao Silva (8 come la gemella Raquel) al centro, Milano (15, top scorer) e Russo (9) laterali, Luraghi libero. Mister Ciliberti risponde con Bazzani (12) opposta a Fabbo (1), Avellini (7) e Belotti (3) centrali, schiacciatrici Kohler (6) e Soleti (6), Recchia Stefania libero. Entrata Gulino e Penna (3), non entrate Recchia Alessandra e Fino. Parte male la Zero5 (5-1), ma recupera subito sfruttando la buona vena di Bazzani che, con i suoi 7 punti personali, contribuisce al ribaltamento del risultato (9-12). A questo punto va al servizio la ex Russo che mette nuovamente in difficoltà la ricezione castellanese, si va sul 15-12 e la Zero5 si spegne.

Bazzani non passa più, la percentuale degli errori sale e San Salvatore assume il pieno controllo del gioco, pur senza strafare. Finisce 25-18. C’è un accenno di reazione della Zero5 (2-4) in partenza di secondo set, ma è tutto qui. Le padrone di casa realizzano un 8-0 e volano indisturbate verso l’umiliante 25-12 finale, nonostante i cambi Fabbo-Gulino e Kohler-Penna. Dopo l’equilibrio (3-3) delle prime fasi del terzo parziale, le padrone di casa, con un gioco attento in difesa ed efficace in attacco, trovano un vantaggio che mantengono fino al recupero Zero5 (13-13). Ci riprovano e ripassano in vantaggio (16-13) senza più mollare fino al 25-18 che chiude la partita.

Molto deluso il preparatore atletico Walter Vivian: “Tantissimi elementari errori, troppi. Nel momento in cui si vedeva qualche reazione, c’era subito dopo un nostro errore al servizio o in attacco. Bisogna riacquisire continuità”. Naturalmente dello stesso tono il commento di Massimiliano Ciliberti: “Una prestazione indecente, merito anche alle avversarie, ma noi non riusciamo a mettere palla per terra e ad essere determinate in campo, la comprensione da parte nostra è terminata di questo passo valuteremo di far giocare l’under 18, salveremmo almeno la dignità e vedremmo gente che onori la maglia senza compenso”. Il tabellino del match:

FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-18, 25-12, 25-18)

FOREX OLIMPIA: R. Ascensao Silva (8), Bacciottini (3), Vanni (6) e M. Ascensao Silva (8), Milano (15), Russo (9), Luragh. All. Eliseo

CASTELLANA GROTTE: Bazzani 12, Fabbo 1, Avellini 7, Belotti 3, Kohler 6, Soleti 6, Recchia S, Gulino, Penna 3, Recchia A, Fino. All. Ciliberti