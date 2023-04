B1. Ultima chiamata per la Zero5 Castellana Grotte: con la Fiamma Torrese ci si gioca una stagione

Passa indenne il turno di riposo la Zero5 Castellana Grotte dopo le sconfitte del Marsala in casa e del Terrasini a Torre Annunziata contro la Givova Fiamma Torrese, prossima avversaria sabato 22 al Palagrotte alle ore 18. Si tratta della terzultima giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. Nella giornata trascorsa, nuovo passo falso della capolista Arzano sconfitta sonoramente a Melendugno, Torrese ha battuto 3-0 il Terrasini, Marsala ha perso in casa per 1-3 con San Salvatore Telesino, Pomezia continua la scalata sbancando Catania e l’Amando Volley ha vinto al tie-break in casa del Volleyrò. La prossima giornata prevede diversi scontri diretti al vertice ed in coda e potrebbe chiarire molti dubbi. In coda, in particolare, la situazione è ormai incandescente, questo il programma delle tre contendenti:

Marsala: a Terrasini, Melendugno, a Castellana;

Terrasini: Marsala, a Roma, Catania;

Zero5: Torrese, riposo, Marsala.

Alla Zero5 tocca un osso molto duro, la Givova Fiamma Torrese, una squadra che può giocare senza assilli di classifica. La squadra campana fuori casa ha rimediato 6 sconfitte ed ha vinto 3 volte (Baronissi, Terrasini e San Salvatore). È una squadra molto combattiva, ha raggiunto sei volte il tie-break. Dispone di diverse giocatrici di categoria e nella gara di andata si impose per 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 25-21) dominando nel primo e terzo set, ma mostrandosi non insuperabile negli altri due.