B1: vittoria preziosa per Castellana Grotte, contro Terrasini finisce 3-1

Importante vittoria sul: utile non solo per i preziosi tre punti incamerati, ma anche perché ha evidenziato combattività, crescita e qualche lacuna da colmare. Vince lacontro la Duo Rent Terrasini per 3 ad 1nella quarta giornata del campionato nazionale di volley femminile serie B1. Una gara spettacolare ed incerta sino alla fine tra due squadre che si sono equivalse nel bene e nel male. Giocatrici contate per Terrasini, mister D’accardo schiera Biccheri (8 punti), opposta a Mercanti (2), Murri (7) e Buffa (5) al centro, Nielsen (13) e Gatta (13) laterali, Foscari libero. In panchina Monzio Compagnoni. Ciliberti per la Zero5 risponde con Liguori (15) opposta a Ricchiuti (10), Vinciguerra (9) e Micheletto (2) centrali, in banda Cipriani e Civardi, entrambe top scorer con, Recchia Libero.

Entrate Soleti (1), Pinto e Pisano, non entrata Pavone, ferme ai box Giannini e Di Carlo. Terrasini conferma subito la sua concretezza conducendo con autorità oltre metà set (6-8, 13-16). Sul 13-17 la Zero5 ha uno scatto di orgoglio e con un parziale di 8-3 effettua il sorpasso (21-20). Qui comincia il primo finale mozzafiato che, con un lungo punto a punto, consegna il set per 26 a 24 alle padrone di casa. Rinfrancata dalla bella impresa, la Zero5 conduce ininterrottamente il secondo set approfittando dello sbandamento (mentale) delle siciliane. 8.4, 16-8, 21-14 e 25-17 l’eloquente progressione.

Prosegue anche nel terzo parziale la superiorità della Grotte Volley (8-4, poi 13-7), ma sul 20-14 (e 2-0 nella gara) a prendere coscienza del proprio potenziale questa volta sono le siciliane. Piazzano un dirompente 1-8, passano in vantaggio (21-22) riprendendosi quanto concesso nel primo set e chiudono 22-25. Gara riaperta. Il quarto set è al cardiopalmo. Prima in vantaggio la Zero5 (5-2), poi recupera Terrasini (7-8) e quindi punto a punto fino al 15-14. Scatta Terrasini con uno 0-4 (15-18) ed in tribuna si comincia a temere il ribaltamento del match, ma la squadra locale risponde a tono piazzando un 6 a 0 (21-18). La tensione è lampante. Terrasini si riavvicina (21-19), ma Cipriani mette giù una doppietta (23-19).

Le ospiti reagiscono ancora ed accorciano (23-21), ma un colpo di prima intenzione di Ricchiuti ed una bomba di Civardi chiudono le ostilità in un’esplosione di gioia da una parte e di sconforto dall’altra. Conferme da Civardi, Recchia, Vinciguerra, evidente crescita di Cipriani, Liguori, Micheletto. Ricchiuti deve migliorare il gioco con le centrali, ma in compenso nel suo carniere troviamo 10 utilissimi punti. E non è poco per una palleggiatrice. Serve maggiore continuità ed anche in trasferta il carattere mostrato stasera. Le parole di coach Ciliberti: “Brave le ragazze che non hanno mai mollato nel momento più difficile, la gara è stata sempre in equilibrio, questo per noi è un grande risultato, le avversarie di stasera hanno delle ottime individualità, la vittoria ha premiato il grande sacrificio della squadra in campo”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-VOLLEY TERRASINI 3-1 (26-24, 25-17, 22-25, 25-21)