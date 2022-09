Volley femminile B1. Zero5 Castellana Grotte ancora in rodaggio

Disputate le prime due amichevoli di stagione, risulta evidente la necessità di affinare i meccanismi di squadra e migliorare le prestazioni individuali per la Zero5 Castellana Grotte impegnata nell’imminente campionato di pallavolo femminile di serie B1 che esordirà nel weekend 8-9 ottobre. Le prime due amichevoli, contro due formazioni con obiettivi importanti, la prima a Castellaneta sabato 17 e la seconda in casa mercoledì 21 con la Star Volley Bisceglie, si sono concluse con due sconfitte (22-25, 22-25, 22-25 la prima e 16-25, 25-23, 18-25, 21-25 la seconda) ed, in entrambi i casi, la Zero5 non ha potuto schierare al completo quella che si può considerare la formazione titolare per alcuni infortuni.

Assente Vittoria Belotti nella trasferta tarantina e Jaqueline Kohler nella seconda gara che ha visto anche la Belotti presente solo nel primo set. Indipendentemente dai risultati del campo, solo indicativi, la Zero5 appare ancora in “rodaggio” sia per i rendimenti personali delle varie atlete che per il gioco di squadra. “C’è molto da lavorare sia a muro che in difesa”, commenta Francesco D’Aprile, quest’anno impegnato nel doppio ruolo di assistente allenatore e preparatore atletico, “bisogna avere la forza e il coraggio di andare su ogni pallore e rischiare qualcosa in più soprattutto in attacco. Sicuramente l’assenza di alcune giocatrici può essere stata influente, ma bisogna dire che le sostitute hanno profuso il massimo impegno. Nella prima gara abbiamo giocato con più grinta ed abbiamo difeso di più rispetto ad oggi. Queste gare sono molto importanti per acquisire maggiore fiducia ed esperienza visto che la maggior parte delle atlete sono al debutto in serie B1”.

Ancora amichevoli in programma in settimana. È prevista una trasferta a Bisceglie contro la Sportilia e la partecipazione ad un triangolare a Fasano sabato prossimo contro Fasano e Monteroni. Domenica 25, alle ore 19, in largo Portagrande a Castellana Grotte, nell’ambito della manifestazione “Castellana Sport Festival”, sarà effettuata la presentazione ufficiale delle squadre per l’anno agonistico corrente.