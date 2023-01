B1: Zero5 Castellana Grotte infinita! Batte Marsala al tie-break e riapre il discorso salvezza

Due punti conquistati in trasferta e un girone d’andata chiuso come meglio non ci si sarebbe potuti aspettare. La Zero5 Castellana Grotte espugna il PalaBellina di Marsala al tie-break e rimane aggrappata alla zona salvezza che è distante appena una lunghezza. La squadra si è mostrata propositiva come non mai, andando in vantaggio e poi costringendo le padrone di casa della Fly Volley al set corto. Brutta partenza per le siciliane che subiscono l’intraprendenza della Zero5 per tutto il primo set, ma nel secondo e nel terzo parziale sono state proprio le ragazze di Marsala a dominare il campo con giocate ben orchestrate in tutti i fondamentali di gioco.

Il 25-9 della seconda frazione di gioco, in particolare, non ha permesso alle pugliesi di coach Ciliberti di mostrare il minimo accenno di reazione. Nel quarto set, la Fly Volley si porta in vantaggio, tanto da far pensare ad un epilogo scontato del match, ma Castellana Grotte è riuscita a tornare nel punteggio ed a vincere con un 25-23 emozionante, rimandando la divisione della posta in palio al quinto set.

Il tie-break si è giocato punto a punto fino a quando Marsala ha messo la freccia, ma anche in questo frangente subendo il recupero della Zero5 che ha messo a segno una vittoria pesantissima. Da rimarcare l’ottima prestazione di Ginevra Bazzani che ha garantito 18 punti. Il ritorno in campo della squadra barese è in programma per il prossimo 4 febbraio, quando Castellana Grotte sarà di scena sul campo della vicecapolista del girone E, Amando Volley. Il tabellino del match:

FLY VOLLEY MARSALA-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 2-3 (15-25, 25-9, 25-18, 23-25, 12-15)

MARSALA: Spanò 14,Caserta 11, Scirè 20, Simoncini 0, Pirrone 13, Gasparroni 3, Modena (L), Li Muli 2, De Marco ne, Antico ne, De Vita ne. All. Viselli.

CASTELLANA GROTTE: Belotti 5, Koler 8, Avellini 11, Soleti 5, Bazzani 18, Gulino 5, Recchia S. (L), Penna 3, Fino 0, Rossi ne, Recchia A. ne. All. Ciliberti