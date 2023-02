B1. Più consapevole e meno timida: la “nuova” Zero5 Castellana Grotte crede nella salvezza

Un numero fortunato: la matematica descrive in questo modo il 9, esattamente il totale di partite che restano da disputare alla Zero5 Castellana Grotte nel campionato di Serie B1 di volley femminile. La speranza è che sia di buon auspicio per la corsa salvezza della formazione pugliese che dovrà evitare gli ultimi due posti del girone E. L’ottimismo tra le ragazze di coach Ciliberti è tornato a crescere dopo un inizio di 2023 a dir poco promettente. Andare a punti in entrambe le gare finora giocate non è un dettaglio da poco, anche perché la Zero5 se l’è vista con avversarie di tutto rispetto.

La sfortunata sconfitta al tie-break contro quella che era a gennaio la seconda forza del campionato, Amando Volley, ha messo in mostra una squadra ancora un po’ discontinua ma capace di controbattere a formazioni attrezzate e costruite per il salto di categoria. La vittoria, sempre nel set corto, di pochi giorni fa al PalaGrotte contro la Polisportiva Due Principati è stata la conferma di un progresso di gioco continuo. Come ci ha insegnato Agatha Christie, due indizi sono una coincidenza, mentre per il terzo che rappresenta una prova bisognerà attendere il prossimo weekend. Castellana Grotte ospiterà una squadra ostica e tenace come lo United Pomezia, rinfrancato dal successo ai danni del già citato Amando Volley.

Il “fortino” della Zero5 dovrà essere proprio il valore aggiunto in questo girone di ritorno appena cominciato. Non a caso ben tre scontri salvezza avranno come scenario la Puglia. La compagine barese ospiterà il prossimo 4 marzo il Duo Rent Terrasini che è l’immediato inseguitore del team di coach Ciliberti (al momento salvo, anche se le palermitane hanno due partite e due lunghezze in meno). Il primo aprile, poi, sarà la volta di Zero5 Castellana Grotte-Hub Ambiente Catania, altro match in cui i tre punti saranno categorici. Il 6 maggio, infine, le pugliesi se la vedranno con la Fly Volley Marsala che ha appena un punto in più in classifica.

In trasferta, al contrario, bisognerà prestare la massima attenzione alle prime due della classe del girone E, vale a dire la Luvo Barattoli Arzano e il Volleyrò Casal De’ Pazzi: nel caso delle romane, la Zero5 ha già mostrato di poter disputare una gara equilibrata. Sarà un resto di girone di ritorno molto “casalingo”, con 6 turni tra le mura amiche e i restanti 3 lontani da Castellana Grotte. Sono tanti numeri che possono confondere ma che comunque inquadrano bene il momento attuale della Zero5, tutte cifre che poi lasceranno spazio soltanto a quello che dirà il campo.