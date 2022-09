Volley femminile B1: Zero5 Castellana Grotte, definite le prime amichevoli

Prosegue la preparazione della Zero5 Castellana Grotte per il prossimo campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B1. Siamo alla seconda settimana di preparazione e, smaltite le “ruggini” estive, la squadra comincia ad acquisire una sua fisionomia.

"Prime sedute di allenamento improntate sul lavoro fisico e tecnico”, conferma il primo allenatore, nonché general manager della società, Massimiliano Ciliberti, “le ragazze stanno rispondendo in maniera abbastanza soddisfacente. Il gruppo mi piace. Stiamo adottando gradualità nel proporre carichi di lavoro importanti in sala pesi per consentire un adattamento più consono alle caratteristiche di ogni atleta. Parliamo di una squadra molto giovane che va seguita e monitorata continuamente. Per fine settembre abbiamo programmato una serie di test con alcune squadre pugliesi per valutare il nostro stato di forma e le nostre reali potenzialità”.

Ed ecco il programma delle amichevoli concordate con le squadre di B2 del circondario. La B1 di quest’anno prevede la partecipazione di due sole squadre pugliesi: la Zero5 ed il Melendugno. Tutte le gare interne si disputeranno al Palagrotte alle ore 19.30. Domenica 18 settembre esordio stagionale a Castellaneta; Mercoledì 21, in casa contro Star Volley Bisceglie (B2); Giovedì 22, a Bisceglie contro la Sportilia; Sabato 24, a Fasano, triangolare con Fasano e Monteroni; Mercoledì 28, in casa contro Fasano; Sabato 1 ottobre, in casa con Castellaneta; Mercoledì 5 ottobre, a Bisceglie contro la Star Volley. La prima di campionato è prevista per domenica 9 ottobre alle ore 16.00 al Palagrotte contro Santa Teresa di Riva.