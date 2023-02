B1: la Zero5 Castellana Grotte strappa un punto prezioso sul campo della vicecapolista

Ottimo risultato per la Zero5 Castellana Grotte che riesce a portare al tie-break fuori casa la seconda della classe nel girone E della Serie B1, l’Amando Volley, nella prima giornata di ritorno. Finisce 3-2 (21-25, 25-15, 25-14, 19-25, 15-7) per la squadra siciliana. Si sono più volte evidenziati i grandi progressi della squadra pugliese, frutto del grande lavoro svolto in palestra, e ieri sera si sono visti tutti perché Kohler e compagne hanno messo in grande difficoltà le quotate avversarie. Ma è anche altrettanto evidente quanto la squadra debba ancora lavorare per acquisire continuità. Anche ieri, come in diverse altre occasioni, si è vista la Zero5 impersonare il Dottor Jekyll e Mister Hyde.

Nel primo e nel quarto set, gioco autoritario e controllo agevole, ma nel secondo, terzo e quinto, le ragazze sono state in balia delle avversarie. Coach Massimiliano Ciliberti ha così commentato: “Devo complimentarmi con la squadra, abbiamo giocato con una delle avversarie più forti del campionato, prendere punti in casa loro non è opera semplice per nessuno, soprattutto dopo essere stati sotto per due a uno. Stiamo lavorando abbastanza bene in palestra, crescendo sotto tutti i punti di vista, sappiamo dei nostri evidenti limiti e sottili equilibri tattici ma dobbiamo spingere sempre più durante la settimana se vogliamo realizzare la nostra più grande impresa”.

Mister Tonio Jimenez schiera la formazione tipo con Bertiglia (6 punti) opposta a Courroux (3), Murri (12) e Cecchini (11) al centro, Nielsen (top scorer con 24 punti) e Giacomel (10) in banda, Galuppi libero. Entrate Gervasi (2), Spitaleri, Amaturo e De Candia. Massimiliano Ciliberti risponde con Bazzani (16) opposta a Gulino (6), Avellini (7) e Belotti (2) centrali, Kohler (7) e Soleti (10) schiacciatrici, Recchia libero. Entrate Penna (1) e Fabbo, non entrate Fino e Caffò. Parte bene la Zero5 (5-8). Concentrata, aggressiva al servizio, attenta in ricezione, stacca le avversarie (7-12, poi 10-16) che sono un po’ fallose. Si procede in pieno controllo fino al 15-22, poi il Santa Teresa si avvicina (20-23), ma Kohler chiude sul 21-25. Una prestazione maiuscola di squadra. Purtroppo però, come accaduto più volte, non appena messa sotto pressione dall’avversaria, la Zero5 scompare dal campo (10-3, 16-5, 21-9).

Uno 0-5 finale riduce il gap, ma finisce 25-15. E nel terzo parziale non va meglio perché l’inerzia non cambia e finisce rapidamente 25-14. Un’altra disfatta è nell’aria, ma, misteri della pallavolo, ritorna il Dottor Jekyll. Il quarto parziale inizia con uno 0-5 che dona nuova energia alla Zero5. Santa Teresa riduce (4-5), ma viene subito servita una nuova fuga (6-11). Ancora le siciliane (10-12), ma di nuovo Zero5 (12-16). E così via fino al 19-25 di Soleti. Tie-break assolutamente inaspettato, ma molto utile. Si viaggia appaiati fino al 7-7, poi, al cambio campo, è solo Santa Teresa. Finisce 15-7 e, considerando i valori (nominali) in campo, va benissimo così. Generosa prova di squadra con un’eccellente Recchia, da Belotti ci si aspettano più muri e fast. Il tabellino del match:

AMANDO VOLLEY-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-2 (21-25, 25-15, 25-14, 19-25, 15-7)

AMANDO: Santostefano, Gervasi 4, Cecchini 12, Spitaleri (L2), Galuppi (L), Courroux 1, Giacomel 11, Amaturo, Franceschini, Murri 10, Nielsen 24, De Candia, Messina, Bertiglia 8. All: Jimenez

CASTELLANA GROTTE: Belotti 2, Kohler 7, Avellini 6, Soleti 10, Fino, Caffò, Penna 1, Recchia Stefania (L), Recchia Alessandra (L2), Fabbo, Bazzani 16, Gulino 6. All: Ciliberti