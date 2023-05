B1. La Zero5 Castellana Grotte si prepara all’ultima di campionato con un solo obiettivo in mente

Imperativo: vincere! Non ci sono alternative per la Zero5 Castellana Grotte, impegnata al Palagrotte sabato 6 maggio alle ore 17:30 contro la Fly Volley Marsala per l’ultima giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. Nel weekend appena terminato, in concomitanza con il secondo turno di riposo della Zero5, tutti i pronostici sono stati rispettati. Arzano e Melendugno hanno vinto a Catania e Marsala, l’Amando Volley ha battuto la Fiamma Torrese, Pomezia ha superato al tie-break il Baronissi e il Volleyrò ha vinto con Terrasini.

La situazione di classifica nella parte bassa è la seguente: Marsala 19, Terrasini 16, Zero5 14. In coda Marsala è matematicamente salva perché, anche se fosse raggiunta a 19 dal Terrasini, sarebbe avanti per migliori quoziente set e risultato negli scontri diretti. Terrasini ospita il Catania e, a meno di un exploit delle etnee, dovrebbe raggiungere quota 19.

La Zero5 è a 14 e, per sperare nel play-out proprio con Terrasini, è obbligata a vincere con un risultato da tre punti proprio con Marsala, che, come già detto, è ormai salva e giocherà senza condizionamenti mentali. Alle atlete della formazione pugliese è quindi richiesto uno scatto di orgoglio, è l’ultima occasione per evitare la macchia di una retrocessione diretta nella propria carriera e per ripagare chi ha rischiato e avuto tanta fiducia in loro per tutta la stagione.