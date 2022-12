B1: Zero5 Castellana Grotte, l'ultima gara dell'anno è uno scontro diretto

In programma l’undicesima giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. La Zero5 Castellana Grotte dovrà recarsi a Torre Annunziata, sabato 17 dicembre, alle ore 18:00 per incontrare la Givova Fiamma Torrese. Nel turno scorso, la Zero5 ha osservato un turno di riposo insieme al Baronissi; il Melendugno ha espugnato al tiebreak il campo dell’Arzano, alla sua prima sconfitta; il Santa Teresa ha battuto il Casal dei Pazzi per 3-1; la Torrese ha vinto per 1-3 a Terrasini; San Salvatore ha battuto il Marsala al tiebreak; il Pomezia ha vinto 3-0 con il Catania. Complicato definire la graduatoria per il differente numero di gare giocate dalle squadre e quindi, considerando una media generale di 9 gare giocate, segnaliamo solo chi ha giocato una partita in meno ed l’unica squadra che ha giocato 10 gare.

La classifica è divisa in tre tronconi. Lottano per i playoff Arzano 24, Santa Teresa 21, Melendugno 17 e Casal dei Pazzi 16, con le ultime due che hanno una partita in meno. A centro classifica stazionano Baronissi 15, San Salvatore 14, Pomezia 13, quest’ultima ha giocato una partita in meno, mentre San Salvatore ne ha giocata una in più. A giocarsi la permanenza ci sono al momento Torrese a 9, Marsala 8, Terrasini 7, Zero5 6, Catania 3. In quest’ultimo gruppo tutte, tranne Zero5, hanno giocato una gara in meno. L’undicesima giornata prevede: Casal dei Pazzi-Arzano, Marsala-Terrasini, Catania-San Salvatore, Melendugno-Pomezia e Torrese-Castellana Grotte. Riposano Santa Teresa e Baronissi. Dopo la prossima gara la Zero5 non avrà competizioni ufficiali per 4 settimane (tra festività natalizie e l’altro turno di riposo), poi affronterà un’altra diretta concorrente, il Marsala, il 15 gennaio.

La Fiamma Torrese ha 3 punti più della Zero5, ma una partita disputata in meno. Dopo 3 nette sconfitte iniziali (Arzano, San Salvatore e Melendugno), ha invertito il trend andando sempre a punti: tre tiebreak di seguito (tutti persi, in casa contro Marsala, a Catania, ed ancora in casa contro Casal dei Pazzi) e poi due vittorie esterne per 1-3 (a Baronissi e Terrasini). In casa quindi non ha mai vinto e ci si può aspettare una squadra con il coltello tra i denti, ma “costretta” a vincere e sappiamo quanto questa non sia la condizione mentale ideale. La squadra è guidata dall’esperta allenatrice Adelaide Salerno e per la Zero5 è sempre stata un’avversaria ostica. Del buon campionato dello scorso anno (quinta in classifica) sono state confermate la schiacciatrice e capitano Campolo, le centrali Vujko, Figini e De Girolamo, l’opposta Prisco, la seconda palleggiatrice Manto, ed il libero Capasso. Sono arrivate la nuova palleggiatrice Pezzotti, le attaccanti Simpsi e Cingolani ed i liberi Azzurro e Bucci. La probabile formazione: Prisco opposta a Pezzotti, Vujko e Figini centrali, Campolo e Simpsi laterali, Bucci Libero.