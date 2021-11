B1: la Zero5 sfata il tabù della trasferta e regola con un bel 3-1 Palmi

Sfatato il tabù trasferta, si torna con tre punti da. Bella e convincente vittoria pera Palmi per lanella settima giornata del campionato nazionale di volley femminile di serie B1. L’innesto della giovane palleggiatrice Alberti, nonostante i pochi allenamenti effettuati, ha comportato un nuovo assetto di squadra e soluzioni tattiche diverse che, a giudicare dalle risultanze dell’intera gara, hanno dato ottimi frutti. Il gioco è stato velocizzato epermettendo di variare il gioco, togliendo riferimenti al muro ed alla difesa avversaria. Adesso si tratta di acquisire maggiore continuità ed una piena consapevolezza delle proprie potenzialità.

Fabio Tisci per il Palmi manda in campo Mancuso (17 punti) opposta a Moschettini, Andeng (10) e Mearini al centro, Giometti (12) ed Isgrò in banda, Ciancio libero. Entrate La Rosa (4), Fanelli e Cicoria. Massimiliano Ciliberti per la Zero5 risponde con Liguori (17) opposta ad Alberti (4), Vinciguerra (11) e Micheletto (6) centrali, Civardi (top scorer della gara con 20 punti) e Cipriani (14) schiacciatrici, Recchia libero. Entrata Pisano, non entrate Soleti, Pinto, Di Carlo, Pavone e Giannini. Si parte con un dubbio. La nuova palleggiatrice si sarà inserita nel gioco di squadra con soli quattro allenamenti?

La risposta arriva subito dal campo: pochi scambi e siamo sull’1-8 con quasi tutte le giocatrici Zero5 andate a punto, lei compresa. E si procede così fino all’8-18, quando il Palmi reagisce ed avvia un tenace inseguimento fino al 23-24, quando Liguori con freddezza chiude le operazioni (23-25). Prosegue la spinta delle calabresi nel secondo set (3-0), ma la Zero5 ricomincia a macinare gioco con diversi break pesanti (8-15 poi 14-21). Questa volta le padrone di casa vengono contenute e si chiude 17-25. Nel terzo set, dopo una partenza in equilibrio (8-6), la Desi Volley da tutto (16-9) per provare a riaprire la gara. Arriva senza grossi intoppi al 24-19 e qui la Zero5 mostra un grande carattere annullando ben 4 set-ball e portandosi sul 24-23, ma un muro di La Rosa chiude il parziale sul 25-23.

Parte il set decisivo e c’è ancora equilibrio (6-5), ma la squadra castellanese ci riprova piazzando un formidabile 0-6 che scava un solco importante (6-11), ancora incrementato (10-19) e confermato poi con un ulteriore 0-5 per il 12-25 finale che toglie ogni dubbio su quale squadra abbia giocato meglio. Ottima la prova di Civardi, tornata su livelli eccellenti, delle centrali, del gioco di seconda linea e molto evidente e continua la crescita di Dalhis Liguori che, oltre a dare un consistente contributo in termini di punti realizzati, partecipa efficacemente a muro ed anche alle fasi di difesa: “La mia crescita è il risultato del grande lavoro in palestra e dell’affiatamento con le mie compagne”, conferma la giovane opposta, “siamo unite, ci aiutiamo tra noi anche nei momenti difficili e questo è un grande valore aggiunto”.

Concludiamo con il parere del tecnico Ciliberti: "Meritavamo questa vittoria, bravissime tutte le ragazze, abbiamo giocato molto bene contro una squadra che dispone di individualità importanti. Stasera la battuta e la correlazione muro-difesa hanno funzionato secondo le aspettative. Siamo cresciuti in tutti i fondamentali, giocando una palla veloce e variando molto il gioco, diventando imprevedibili e cinici nei momenti importanti, brava Sofia Alberti,non era facile integrarsi in così poco tempo. Adesso dobbiamo dimostrare di saper mantenere questi livelli e ne abbiamo l’opportunità già dalla prossima gara in casa con Cerignola”. Il tabellino del match:

DESI VOLLEY PALMI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 1-3 (23-25, 17-25, 25-23, 12-25)

Desi Volley: La Rosa 4, Moschettini, Ciancio Lib, Mearini, Cicoria, Isgró 8, Mancuso 18, Andeng 12, Giometti 13, Fanelli, Giudice n.e. All Tisci

Castellana Grotte: Alberti 2, Cipriani 14, Pisano, Liguori 16, Recchia Lib, Vinciguerra 6, Civardi 18, Micheletto 11, Pinto, Pavone, Dicarlo, Solet. All Ciliberti