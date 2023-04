Volley A3, Bari perde ancora con Catania e saluta i playoff

Termina al PalaCatania la corsa playoff del Gruppo Stamplast M2G Green Bari, sconfitto in tre set (25-16, 25-20, 25-19) dalla Farmitalia anche in gara 2. Nella trasferta siciliana capitan Paoletti e compagni non riescono a compiere l’impresa contro la squadra di mister Kantor che, grazie alla vena realizzativa di Casaro (13 punti) e Zappoli (11 punti) e alla grande qualità espressa sia a muro che in battuta, bissa il successo nella serie e guadagna il pass per i quarti di finale contro la Monge-Gerbaudo Savigliano.

Cala così il sipario sulla stagione sportiva 2022/2023 del Bari che, alla sua prima esperienza nel campionato di serie A3 Credem Banca, si è ben distinto, raggiungendo una storica qualificazione agli ottavi di finale playoff.

Catania - Bari 3-0 (25-16, 25-20, 25-19)

Catania: Fabroni 1, Casaro 13, Zappoli 11, Battaglia 9, Jeroncic 10, Frumuselu 10, Zito (L1) pos 75%, Tasholli 3, Maccarone (L2), Nicotra, Fichera 1, Smiriglia. All. Waldo Kantor – vice all. Mauro Puleo

Bari: Leoni 1, Paoletti 6, Ferenciac 4, Wojcik 1, Giorgio 4, Deserio 6, Rinaldi (L) pos 47%, Martinelli, Petruzzelli V. 4, Ciavarella 10, Persoglia, Petruzzelli F. All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente