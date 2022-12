Volley A3, 5 ko in fila ma Bari è fra le prime otto

Cinque ko consecutivi, ma la posizione in classifica al momento non è delle peggiori. Al termine del girone di andata e praticamente alla vigilia el ritorno la M2G Bari è settima con 18 punti in clasisfica, al pari di Modica. Manca ancora tutto un girone di ritorno e il trend negativo va per forza interrotto e la prima occasione sarà in casa contro Palmi.

Nell'ultima sfida di andata è arrivata la sconfitta interna contro Napoli: Bari ha recuperato sotto 1-2, ma ha mollato al tie break.

GRUPPO STAMPLAST M2G GREEN BARI 2-3 QUANTWARE NAPOLI (21-25, 25-17, 20-25, 25-17, 10-15)

GRUPPO STAMPLAST M2G GREEN BARI: Leoni 2, Paoletti 12, Ferenciac 6, Wojcik 20, Persoglia 11, Deserio 9, Rinaldi (L) pos 69%, Martinelli, Ciavarella, Petruzzelli V., Ciccolella, Petruzzelli F., Giorgio, Marrone (L2).

QUANTWARE NAPOLI: Leone 3, Cefariello 29, Canzanella 14, Fernandez Rodriguez 5, Saccone 11, Martino 8, Ardito (L1) pos 64%, Monda (L2), Quarantelli, Botti, Malanga, Anatrella 2.