Superlega, Bari vince al quinto set contro Aurispa Lecce

Il Gruppo Stamplast M2G Green Bari vince ancora. Il terzo successo consecutivo della squadra di coach Spinelli si materializza nell’attesissimo derby disputato in serata al PalaFlorio contro un’agguerrita Aurispa Libellula Lecce, che ha ceduto il passo ai biancorossi solo al tie-break. A decidere il quinto set è stato lo sprint finale di Deserio e capitan Paoletti che, proprio nel momento clou del game, sono stati cinici in attacco e non hanno lasciato alcuna possibilità di replica agli avversari.

Arrivano così due punti pesanti, che rilanciano il Bari nella corsa al quarto posto del girone Blu, occupato in coabitazione con l’OmiFer Palmi e con la Wow Green House Aversa a quota 26 punti.

La partenza sprint del Gruppo Stamplast M2G Green Bari costringe subito mister Bua a richiedere il primo time out dell’incontro (9-5, mani out di Wojcik). Al ritorno in campo, la reazione dell’Aurispa porta la firma del duo Del Campo-Vaskelis che, in grande spolvero sia in attacco che a muro, propizia il sorpasso dei leccesi sul momentaneo 16-17. La contesa resta in equilibrio fino al 19-19, momento in cui Paoletti sigla il +2 biancorosso. Alla fine ci pensa Wojcik a respingere il nuovo tentativo di rimonta degli avversari e a chiudere la pratica “primo set” sul definitivo 25-23.

Nel secondo set i biancorossi sono ancora protagonisti sul rettangolo di gioco: Wojcik colleziona punti al servizio, Deserio e Rinaldi lottano in difesa e capitan Paoletti va a segno per il momentaneo 8-3. I salentini non si disuniscono e, approfittando di qualche sbavatura di troppo nella metà campo barese, risalgono la china e mettono a segno il ribaltone con lo show in battuta di Mazzone (11-16). Nel momento più difficile per il Bari, il duo Ciavarella-Deserio guida la rimonta biancorossa (18-19) ma nulla può dinanzi al nuovo assolo di Mazzone, che trascina i suoi sul 19-23. L’Aurispa ristabilisce la parità nel computo set (1-1): è decisivo il muro di Agrusti su Ferenciac (20-25).

Ritmi sostenuti e grande equilibrio anche nel terzo parziale: al break biancorosso realizzato da Wojcik (18-16) fa seguito quello degli ospiti con i sigilli di Tulone e Mazzone (18-19). Entrati nel vivo del set, è il tandem Paoletti-Ciavarella a rompere gli indugi e a riportare avanti il Gruppo Stamplast M2G Green Bari (23-19). La successiva replica di Vaskelis e compagni non cambia le sorti del game, che si tinge di biancorosso dopo l’invasione commessa da Tulone (25-22).

Nel quarto atto della contesa, la reazione dell’Aurispa è immediata: Ferrini punge al servizio e Vaskelis non perdona da posto 2 (10-15). Il collettivo biancorosso prova con Persoglia a recuperare il terreno perso (14-17) ma subisce la nuova offensiva biancoblu con Agrusti, insuperabile a muro (14-21). Il set, ormai compromesso, si chiude con il sigillo del centrale Pepe (19-25). Si va al tie-break.

Non cambia il copione della sfida nel quinto set. Al cambio di campo è l’Aurispa avanti nel punteggio (7-8), trascinata dal solito Vaskelis. La contesa prosegue in perfetto equilibrio (11-11, Paoletti e Mazzone sugli scudi). A deciderla sono Deserio e Paoletti che, scatenati in fase offensiva, decretano la fine del match sul punteggio di 15-13.

Bari - Lecce: 3-2 (25-23, 20-25, 25-22, 19-25, 15-13)

Bari: Leoni 0, Paoletti 22, Wojcik 10, Ciavarella 15, Persoglia 12, Deserio 6, Rinaldi (L) pos 43%, Martinelli, Petruzzelli V., Petruzzelli F., Giorgio, Ferenciac 1, Marrone (L2).

Lecce: Tulone 2, Vaskelis 24, Mazzone 22, Del Campo 6, Agrusti 8, Fortes 5, Morciano (L1), Carachino, Coppola, Giacomini, Ferrini 5, Giaffreda pos 58%(L2), Pepe 1, Bello.