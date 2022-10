Volley A3, Bari batte Modica al tie break

Al PalaFlorio non si passa. Il Gruppo Stamplast M2G Green Bari fa valere il fattore campo nel match dalle mille emozioni contro l’Avimecc Modica, vinto al quinto set sul punteggio di 16-14.

Il bolide finale scagliato da capitan Paoletti (altra prestazione da incorniciare per lui con 24 sigilli messi a referto) regala al pubblico di fede biancorossa il terzo successo consecutivo ed il primato nel girone Blu, a quota nove punti, in coabitazione con la Farmitalia Catania e la Sieco Service Ortona e sempre in attesa del recupero del derby tra la QuantWare Napoli e la Wow Green House Aversa (4°, con 8 punti all’attivo). Sarà proprio quest’ultima la prossima avversaria degli uomini di coach Beppe Spinelli nell’attesissimo anticipo della 5° giornata, in programma venerdì 28 ottobre al PalaJacazzi di Aversa.

Gruppo Stamplast M2G Green Bari - Avimecc Modica: 3-2 3-2(25-21, 18-25, 22-25, 25-17, 16-14)

Bari: Parisi 3, Paoletti 24, Ferenciac 12, Wojcik 11, Persoglia 12, Deserio 9, Rinaldi (L) pos 67% – prf 47%, Martinelli, Petruzzelli V., Ciavarella 2, Giorgio, Petruzzelli F., Ciccolella, Marrone (L2). All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente.

Modica: Putini 2, Princi 15, Capelli 16, Chillemi 14, Saragò 7, Raso 17, Nastasi (L1) pos 50% – prf 10%, Turlà 2, Quagliozzi 4, Aiello (L2), Firrincieli, Petrone. All. Giancarlo D’Amico – vice all. Enzo Di Stefano.