Volley A3, Bari alla fine dell'anno è sesta in classifica

Una chiusura dell'anno con una bella vittoria e un sesto posto in classifica in solitaria nel girone Blu di volley serie A3. Con una grande prestazione sfoggiata dinanzi al proprio pubblico, capitan Paoletti e compagni superano in tre set l’ostica OmiFer Palmi e, con grinta, determinazione e bel gioco, spazzano via le sconfitte e le tante difficoltà incontrate nell’ultimo periodo.

È proprio dalla forza e coesione del gruppo che scaturisce la vittoria di questa sera. Un’affermazione importante, che porta con sé una bella boccata d’ossigeno nel momento più delicato della stagione, tre punti pesantissimi in ottica play-off ed una buona dose di fiducia ed entusiasmo in vista della prossima sfida contro la Maury’s Com Cavi Tuscania, in programma domenica 8 gennaio al palazzetto dello sport di Montefiascone.

Bari - Palmi: 3-0 (25-20, 25-23, 25-17)

Bari: Leoni 0, Paoletti 18, Ciavarella 9, Wojcik 12, Persoglia 9, Deserio 3, Rinaldi (L) pos 71%, Martinelli, Petruzzelli V., Ferenciac, Petruzzelli F., Giorgio, Ciccolella, Marrone (L2).

Palmi: Marsili 1, Stabrawa 7, Marinelli 10, Carbone 8, Gitto 11, Rau 6, Cappio (L1) pos 53% – prf 40%, Ferracù, Peripolli, Miscione, Pellegrino, D’Amato 7. All. Andrea Radici – vice all. Gianluca Porcino