Volley A3, Bari a casa di Macerata per inaugurare la seconda stagione in massima serie

Ufficializzati i calendari. L’esordio in trasferta contro la Pallavolo Macerata (in programma il 15 ottobre) e la “prima” al PalaCarbonara contro la Plus Volleyball Sabaudia (fissata per il 21 ottobre) segneranno l’inizio ufficiale della seconda stagione consecutiva della Pallavolo Bari nella terza serie nazionale.

Subito dopo la squadra di coach Falabella ospiterà la Smartsystem Fano (il 28 ottobre) e farà tappa il 1° novembre al PalaCesari di Cutrofiano, dove andrà in scena il derby contro la Leo Shoes Casarano.

Le super sfide contro l’Erm Group San Giustino (in casa, il 4 novembre) e l’OmiFer Palmi (fuori casa, il 12 novembre) condurranno al turno di riposo della settima giornata.

Paoletti e compagni torneranno in campo il 25 novembre per il big match casalingo contro la Shedirpharma Sorrento, a cui farà seguito la trasferta di Marcianise del 3 dicembre.

Lagonegro (in casa, il 7 dicembre), Modica (fuori casa, il 10 dicembre) e Napoli (in casa, il 16 dicembre) saranno gli ostacoli da aggirare prima del derby contro l’Aurispa DelCar Lecce (in trasferta, il 26 dicembre), che porterà al giro di boa nel girone Blu.

La regular season terminerà il 24 marzo 2024.