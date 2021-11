Volley A2, la Bcc Castellana Grotte vince al tie break con la Kemas Lamipel e si gode la vetta

Squadra in casa

Squadra in casa Castellana Grotte

Una bella vittoria dopo lo stop a casa di Brescia. La Bcc Castellana Grotte, nell’anticipo di settima giornata di volley serie A2, batte 3-2 (25-19; 18-25; 25-14; 15-25; 21-19) la Kemas Lamipel Santa Croce e per una notte si gode la vetta in solitaria con i suoi 15 punti (oggi, 21 novembre, giocheranno Cuneo e Cantù rispettivamente a 13 e 12 punti). Un quinto set durato quasi come gli altri: una lunga battaglia.

I padroni di casa cercano subito di impostare il ritmo (5-2), la Kemas Lamipel insegue e pareggia 11-11 e poi 14-14. Questa volta la Bcc si porta avanti in modo più concreto e dal 15-14 passa al 20-15, che diventa 23-18 e poi 25-19. Situazione contraria nel secondo set: dopo il 5-5 la formazione pisana mette la freccia e aumenta poco per volta il divario fino alla vittoria 18-25.

Il terzo e quarto set sono uno l’opposto dell’altro, con le due squadre a salire, una volta a testa, sugli scudi senza alcuna fatica. Castellana Grotte è avanti 1-0 e non cede mai il controllo della partita, anzi dopo l’8-7 il divario aumenta fino al 17-9, 20-12 e al finale 25-14. Uguale al contrario la quarta frazione, Kemas Lamipel avanti sul 3-4 e da lì avanti fino alla fine 15-25.

Una battaglia che sembra interminabile la quinta frazione: Kemas Lamipel avanti di tre lunghezze prima 2-5 e poi 7-10; la distanza si assottiglia, è punto a punto: 14-14. La squadra pisana va avanti e la Bcc annulla la palla match e a sua volta si porta avanti per quattro volte, ma Kemas annulla. Sul 20-19 i padroni di casa trovano il modo per mettere il sigillo 21-19.