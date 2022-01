Volley A2, la Bcc deve lottare con Motta ma sigla la settima vittoria in fila in casa

Una lunga battaglia con tanto di quinto set necessario per stabilire un vincitore. Nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie A2 la Bcc Castellana Grott batte 3-2 Motta di Livenza dopo essere stata anche in vantaggio 2-1.

Dopo il 5-5 iniziale Motta si porta avanti 13-17, la Bcc accorcia 16-19, ma senza mai riaprire la frazione. Il primo finale dice 21-25 per gli ospiti.

Tante battute sbagliate in avvio di secondo e tanto equilibrio: 7-7. Per la prima volta la Bcc si porta in vantaggio (12-10), poi è ancora parità 16-16, ma i padroni di casa fanno un break che vale il 23-19 e finale 25-20.

Hrk sbaglia, Bcc ne approfitta, 7-3 a inizio terzo set. Motta però accorcia al 15-14, poi mette la freccia per il 19-20, il finale è concitato e dà ragione ai padroni di casa: 25-23.

Il quarto set è molto equilibrato (14-15), si procede punto a punto fino al 21-23, la Bcc accorcia 23-24, ma l'ultimo punto è degli ospiti.

La Bcc prova subito a mettere la freccia (7-4) un mini parziale vale l'11-5 e il finale recita 15-7.

Castellana: Izzo 1, Tiozzo 9, Presta 6, Theo Lopes 22, Borgogno 18, Truocchio 12, Toscani (L), Santambrogio 1, Fiore 5, Capelli, Arienti 1. ne Zanettin, De Santis. All. Gulinelli, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Motta: Alberini 1, Cattaneo 19, Luisetto 5, Gamba 18, Loglisci 8, Biglino 11, Battista (L), Pugliatti M., Secco. ne Zaccaria (L), Saibene, Morchio, Acuti, Pugliatti F. All. Lorizio, II all. Mattia, scout Scalco.