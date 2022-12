Volley A2, la Bcc prepara i quarti di Coppa Italia con Porto Viro

Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia della serie A2 di volley. La Bcc Castellana Grotte affronta Porto Viro, così come successo nella passata stagione sempre ai quarti e così come accaduto in campionato, sempre al PalaGrotte, lo scorso 21 dicembre.

Due precedenti con esito molto diverso tra loro. In Coppa Italia, a gennaio scorso, furono i veneti a vincere a Castellana per 2-3 ed eliminare la New Mater dalla corsa alle semifinali. In serie A2, invece, a dicembre, sono stati i gialloblù a vincere per 3-1 e conquistare la seconda piazza in classifica e il diritto a giocare in casa i quarti di finale.

Appuntamento giovedì 29 dicembre alle 20.30.