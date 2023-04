Volley A2, Bcc: esonerato coach Canestracci

Si interrompe il rapporto professionale tra la Bcc Castellana Grotte e il tecnico italo-argentino Jorge Cannestracci. Alla vigilia dei playoff promozione del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile (scatteranno domenica 16 aprile con gara 1 dei quarti di finale a Cantù), la New Mater Volley Castellana Grotte comunica di aver dispensato l'allenatore Jorge Cannestracci dalla guida tecnica della prima squadra e di aver affidato la stessa a Giuseppe Barbone, secondo dello stesso Cannestracci fino a questo punto della stagione.



Barbone guiderà già da stasera, martedì 4 aprile 2023, l'allenamento della Bcc Castellana Grotte in preparazione agli appuntamenti di metà aprile. La New Mater Volley ringrazia Jorge Cannestracci per il lavoro svolto fin qui, impreziosito dal raggiungimento della finale della Del Monte Coppa Italia A2 nello scorso febbraio, e auspica con il cambio di guida tecnica una reazione sportiva della squadra dopo le sei sconfitte delle ultime otto partite. A Cannestracci la società intende augurare il meglio per il prosieguo della carriera.