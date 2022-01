Volley A2 Coppa Italia, la Bcc perde al tie break con Porto Viro e saluta la competizione

Fuori al primo turno. La Bcc Castellana Grotte salute ai quarti di finale la Del Monte Coppa Italia: la lunga battaglia contro Porto Viro si chiude al tie break e sorride agli avversari, con un’ultima frazione giocata ai vantaggi.

Il primo break è Bcc: 6-4; Porti Viro ricuce 10-8, ma è mini parziale di casa che vale il 17-10; il primo set è dominio Bcc: 25-17. Opposta la musica del secondo set: dopo il 9-5 iniziale il tabellone punti dice 11-13; Porto Viro va per il 15-18 e la Bcc non riesce a riaprire i giochi: 20-25. A ritmi alternati il terzo set con la Bcc ancora a rincorrere (10-11) anche a lunghe distanze (15-19). Finale 18-25 colpa di due errori della Bcc. La squadra pugliese è spalle al muro: il set è un completo punto a punto che si chiude 26-24. Idem il ti break, 11-11: va avanti Porto Viro 11-13, Bcc insegue e chiudono gli avversari 14-16.

Castellana: Izzo 2, Fiore 10, Presta 5, Theo Lopes 22, Borgogno 4, Truocchio 18, Toscani (L), Santambrogio 2, Capelli, Tiozzo 14, Zanettin. ne Arienti, De Santis. All. Gulinelli, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Porto Viro: Fabroni 3, Mariano 1, Barone 5, Bellei 13, Vedovotto 3, O'Dea 10, Lamprecht (L), Pol 17, Gasparini 15, Marzolla. ne Zorzi, Romagnoli, Tiozzo (L). All. Tardioli, II all. Baldon, scout Cazziol – Porporati.