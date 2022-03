Volley A2, La Bcc perde l'imbattibilità casalinga: Siena conquista tre punti

Persa l'imbattibilità casalinga. Nella nona giornata di ritorno del campionato di A2 la Bcc Castellana Grotte si ferma contro Siena per 1-3 e perde così la sicurezza del fortino di casa. La formazione ha ora 38 punti ed è al quarto posto con Reggio Emilia a rincorrere a 35.

Parte meglio Siena: 1-5 con Panciocco e il muro di Mattei. Castellana si scuote con due di Tiozzo (un ace): 3-5. Due di Onwuelo (5-8), l'ace di Rossi e il muro di Mattei per altri due break toscani: 11-14. La Bcc entra nel set con tre di Presta (14-14) e con Theo (16-16). Batte forte e attacca da seconda: primo vantaggio pugliese proprio con il brasiliano (17-16). Spinge Castellana con due di Tiozzo: 20-18. Presta sontuoso per il 22-19, poi fa tutto Theo: block out e pallonetto per il 24-20. Chiude Tiozzo in pipe il 25-22.



Theo e Onwuelo aprono il set: 2-3. C'è tanto dell'opposto di Siena, con l'aiuto di Panciocco, nel break iniziale: 3-7. Emma Villas in ritmo: 4-10 con l'ace di Rossi. La Bcc sfuma in qualche errore: 5-14. Tiozzo e Presta spezzano il break, Onwuelo continua a passare (9-17). Siena controlla il set (10-19 prima e 12-22 poi), Castellana sfrutta due attacchi out per rimettersi in partita (15-22). Il muro di Izzo, il diagonale di Tiozzo e due check riaprono un set già apparentemente in archivio (19-22), ma Mattei e Onwuelo accendono quattro palle set (20-24). Ne bastano due per il 21-25.



Siena lavora sull'entusiasmo: ace di Parodi e muro di Panciocco per un altro 3-7. Truocchio scuote la Bcc (5-9), ma la Emma Villas Aubay spinge fino al 6-12. Due di Onwuelo (7-14), Castellana fatica a riprendere ritmo. Gulinelli sceglie Borgogno dalla panca: diagonale stretto per il 9-15. Siena passa ancora con Panciocco e Onwuelo, la Bcc con Fiore e Borgogno: 12-18. Parodi porta gli ospiti verso il finale (13-20), Onwuelo ne mette altri due (con un ace) per il 13-22 e un altro ancora per il 13-24. Il due di Tiozzo sono una parentesi, sempre Onwuelo per il 15-25.



La Bcc prova a scacciare le paure con Fiore e Theo (3-3), l'ace di Izzo la riporta avanti: 7-6. Muro e diagonale di Fiore (11-10), due di Panciocco (12-13): fase centrale del set in equilibrio. Tiozzo trascina la Bcc (15-15), Borgogno, in campo per Theo, lo sostiene (16-16). A Siena, però, va anche tutto bene: i muri di Parodi e Rossi si incastrano giusto all'incrocio delle righe opposte per il 17-20. Truocchio prova a cambiare il finale: primo tempo e muro per il 21-22. Il turno in battuta di capitan Fiore fa faticare Siena: 23-22. Finale incredibile con due match ball annullati a Siena e cinque set ball in fila cancellati a Castellana (30-30). Torna in partita anche il Pala Grotte, ma Onwuelo e Panciocco trovano lo spunto vincente per il 30-32.

Castellana: Izzo 3, Tiozzo 24, Presta 7, Theo Lopes 13, Fiore 10, Truocchio 5, Toscani (L), Santambrogio, Borgogno 5, Zanettin. ne Arienti, De Santis, Capelli. All. Gulinelli, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Siena: Pinelli, Panciocco 20, Mattei 6, Onwuelo 28, Rossi 6, Parodi 12, Sorgente (L), Ottaviani, Ciulli. ne Tupone (L), Agrusti, Iannaccone. All. Montagnani, II all. Falabella, scout Pelillo.