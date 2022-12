Volley A2, il campo di casa è stregato: Bcc ancora ko

Si ferma ancora la Bcc Castellana Grotte e si ferma ancora davanti al proprio pubblico. Nell’anticipo al mercoledì del turno infrasettimanale valido come 11esima giornata del campionato nazionale serie A2 al Pala Grotte di Castellana, infatti, passa la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: 1-3 (25-22, 20-25, 22-25, 21-25) il risultato finale di una gara segnata dalle diverse (e forse opposte) prestazioni in battuta. Efficace e pungente quella ospite, meno ficcante quella dei padroni di casa costretti poi ad attaccare spesso contro il muro schierato dei calabresi.

Non vince in casa dal 30 ottobre scorso la Bcc Castellana: ora sono 3 le sconfitte nelle 5 gare disputate finora. Un trend da invertire anche e soprattutto in ottica volata finale del girone di andata. Theo Lopes è il top scorer del match con 29 punti. Vibo ne porta quattro in doppia cifra (Buchegger 26, ma anche Terpin e i due centrali a 11): un dato questo che conferma la varietà delle scelte offensive che ha potuto operare Orduna.

Nel weekend si riparte: nuova trasferta per la Bcc Castellana, chiamata a fare visita al Prata di Pordenone in un altro anticipo al sabato.

Bcc Castellana Grotte – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (25-22, 20-25, 22-25, 21-25)

Castellana: Jukoski 1, Cattaneo 12, Presta 5, Theo Lopes 29, Di Silvestre 2, Zamagni 9, De Santis (L), Longo, Ndrecaj 2, Tiozzo 6. ne Sportelli, Carelli. All. Cannestracci, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Vibo Valentia: Orduna, Terpin 11, Candellaro 11, Buchegger 26, Fedrizzi 5, Tondo 11, Cavaccini (L), Tallone 9, Belluomo. ne Mijalovic, Carta (L), Piazza, Balestra, Bellia.