Volley A2 Bcc, il presidente: "Guardiamo al futuro con speranza e serenità"

"Guardiamo al futuro con speranza e serenità", dice così Nino Carpinelli, il patron della Bcc Castellana Grotte che, dopo le parole del ds, ha voluto anche lui tracciare un bilancio.

Tranne chi sta ancora lottando per puntare alla serie A le altre società sono in modalità "lavori in corso" per la prossima stagione.

"Quella appena andata in archivio è stata un’altra stagione tanto delicata quanto particolare per la nostra società e per tutta la pallavolo italiana in generale – ha detto il presidente Carpinelli – Portare avanti l’attività sportiva in un contesto di pandemia ha significato affrontare ostacoli importanti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista logistico. Ci confermiamo, in questa ottica, club affidabile e di prospettiva. Anche dal punto di vista sportivo mi sento di chiudere la stagione con un segno più: all’inizio dell’anno il nostro obiettivo era quello di migliorare la stagione precedente e, in definitiva, possiamo dire di esserci riusciti".

"Naturalmente per il raggiungimento di questi obiettivi – ha continuato il presidente Carpinelli – va suddiviso il merito tra tutti gli attori protagonisti, dirigenti, tecnici, atleti della prima squadra e del settore giovanile, e anche con il nostro pubblico. Un ringraziamento particolare chiaramente voglio rivolgerlo ai nostri partner economici, a partire dalla Banca di Credito Cooperativo di Castellana Grotte che condivide il nostro impegno da oltre un decennio. Un grazie anche ai partner tecnici per aver supportato al meglio la nostra attività".

"Guardiamo al futuro con speranza e positività – ha concluso il presidente Carpinelli – augurandoci che le difficoltà legate alla pandemia possano progressivamente esaurirsi e confidando in un sostegno continuo e costante da parte degli sponsor. La pallavolo a Castellana merita di continuare a scrivere pagine di storia importanti. La nostra promessa, come sempre, è di dare il massimo affinché queste possano concretizzarsi".