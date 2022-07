Volley A2, il roster completo della Bcc Castellana Grotte. La prima sfida è con Grottazzolina

Bcc Castellana Grotte pronta per un altro campionato che punta a essere di vertice. Chiusa definitivamente la truppa di coach Canestracci pronta per la serie A2.

Questo il roster completo con anche i numeri di maglia già definiti: al centro Ndrecaj Gerald (18), Presta Luca (6), Sportelli Mario e Zamagni Matteo (1). Schiacciatori Carelli Dario (14), Cattaneo Claudio (7), Di Silvestre Paolo Luici (9), Lopes Nery Theo Fabricio (11) e Tiozzo Nicola (5). Palleggiatori Jukoski Pedro (15) e Longo Giuseppe (8) e libero De Santis Saverio (10) e Marchisio Andrea (4).

Sarà Grottazzolina la prima tappa del cammino della New Mater nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca. Si comincia il 9 ottobre prossimo con la trasferta sul campo della neopromossa marchigiana. Il debutto interno, invece, è in programma il 16 ottobre: a Castellana arriverà Ravenna. Primo (e unico) turno infrasettimanale già il 19 ottobre con la trasferta a Lagonegro. Con Brescia e Bergamo, alla quarta e alla quinta giornata, il 23 e il 30 ottobre, doppia sfida consecutiva casalinga al Pala Grotte. Si giocherà due volte di fila in casa anche a cavallo del girone di andata e ritorno: 18 e 26 dicembre con Santa Croce e Grottazzolina.

Prima del 2023 a Ravenna, doppia trasferta a fine gennaio, pausa del campionato il 5 febbraio prima del match interno con Motta e chiusura il 2 aprile in trasferta a Santa Crocei passaggi rilevanti del girone di ritorno.