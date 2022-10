Volley A2, la Bcc mette ko la "ex" capolista Bergamo

La ora "ex" capolista messa ko. E' una quinta giornata brillante per la Bcc Castellana Grotte: fra le mura di casa cade al tie break Bergamo che fa un solo punto e si fissa a quonta 13; la contemporanea vittoria di Vibo Valentia, ora ha 14 punti, ha fatto così perdere ai lombardo il trono della serie A2. La Bcc con 11 punti è terza.

Grandi difese, un paio di muri e tre di Di Silvestre: in avvio è 5-4 Castellana. Zamagni due volte dal centro e con mezzo ace (8-6), poi ancora Di Silvestre (11-8). Presta e sempre Di Silvestre per il 14-9. Mazzon rialza Bergamo, fortunato l’ace di Jovanovic: 15-11. È un primo set show, però, per il 9 in gialloblù: altri due per il 17-11. Sembra fatta, ma il muro di Copelli scuote l’Agnelli Tipiesse (18-13), Padura Diaz si accende all’improvviso (20-15), l’opposto ci mette anche parallela e due ace (21-19), Cominetti e Copelli per il pareggio (21-21). La Bcc si rianima (23-23), il muro di Jukoski e il primo tempo di Presta per il 25-23.

Inizia in equilibrio anche il secondo parziale: 6-7. Graziosi cambia Jovanovic con Catone: due di Theo e due di Padura per il 9-9. Punto a punto con Di Silvestre da una parte e Cioffi a muro dall’altra fino al 14-14. Cattaneo e Di Silvestre rompono l’equilibrio col primo break gialloblù: 17-15. Zamagni e Theo (ace) per il 20-17: la Bcc prova a scappare. Zamagni e Theo di nuovo per il 22-19: Bergamo costretto al time out. Il Pala Grotte spinge Castellana nel verso giusto: Cominetti sbaglia la battuta e Cattaneo stoppa Padura Diaz per il 25-20.

Reazione dell’Agnelli Tipiesse in avvio di terzo: 3-5 con due di Jovanovic a muro. Due anche per Presta, si scuote la Bcc: 8-10. Zamagni inchioda su ricezione perfettissima di Marchisio: 10-11. Padura Diaz, Copelli e Cominetti spingono avanti Bergamo: 13-16. La Bcc si rialza con Jukoski e Cattaneo: 15-17. Break e contro break sul gommato del Pala Grotte: Cominetti con diagonale ed ace per il 18-21. Di Silvestre riceve col petto e attacca in campo, Theo difende duro e Cattaneo chiude con la palletta: 20-22. Bergamo, però, non cede: muro di Padura Diaz e invasione Bcc per il 21-25.

Super partenza Bergamo con l’ace e il block out di Padura Diaz e due di Cioffi: 1-6. Time out Bcc, ma l’Agnelli Tipiesse resta davanti con Mazzon (3-9). Fuori Theo e dentro Carelli: Bergamo scappa sul 3-10. Pipe di Di Silvestre e muro di Carelli: la Bcc prova a non crollare (7-12) e mettere pressione con Di Silvestre in block out (12-15), il muro di Carelli (17-19) e i decibel del Pala Grotte (che non valgono punti, ma contano eccome). Check infinito sul 18-19: inizia un nuovo set. Presta e Padura Diaz per il 19-21, poi Jovanovic di prima dopo uno scambio infinito: 20-22. Il finale è tutto bergamasco: ace di Jovanovic e primo tempo di Copelli per il 21-25.

Si riparte con Theo: Padura Diaz e Zamagni per il 2-2 iniziale. Pipe di Di Silvestre e Cominetti per il 4-4, Cattaneo e ancora Cominetti per il 7-7. Di Silvestre a muro per il cambio di campo sull’8-7, Cominetti ancora in pipe per un nuovo pareggio sul 9-9. Glaciale Jukoski, freddissimo Mazzon: 10-10. Theo c’è nel momento più importante: diagonale e muro per il primo break (12-10). Copelli e Padura Diaz tengono Bergamo nel match (13-13), Presta accende la palla match del 14-13. Tocca Paolo Di Silvestre, probabilmente il migliore in campo, chiudere il 15-13.

Bcc Castellana Grotte – Agnelli Tipiesse Bergamo 3-2 25-23 (33’), 25-20 (28’), 21-25 (31’), 21-25 (31’), 15-13 (18’)

Castellana: Jukoski 3, Cattaneo 9, Presta 13, Theo Lopes 13, Di Silvestre 23, Zamagni 12, Marchisio (L), Longo, Ndrecaj, Carelli 1. ne Sportelli, De Santis. All. Cannestracci, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Bergamo: Jovanovic 5, Mazzon 7, Copelli 10, Padura Diaz 24, Cominetti 22, Cioffi 6, Toscani (L), Catone, Pahor, Lavorato. ne Held, Cargioli, Baldi, De Luca (L). All. Gianluca Graziosi, II all. Daniele Morato, scout Federico Bigoni.