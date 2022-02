Volley A2, la Bcc Castellana Grotte batte nettamente Cantù e il palazzetto di casa rimane inviolato

Squadra in casa

Squadra in casa Matervolley Castellana

Ancora tre punti, la decima vittoria consecutiva su dieci in casa, 38 punti che valgono il terzo posto. La Bcc Castellana Grotte vince 3-0 in casa contro Cantù e continua il suo bel percorso. Sfida mai in discussione nei primi due set, nel terzo invece la battaglia è stata molto elevata.

Dopo il 4-2 è 10-4 per la Bcc che praticamente ha il pieno controllo del match: 25-16.

Stessa storia nel secondo set con Cantù a stare agganciata fino all'8-7, poi la Bcc mette di nuovo la freccia (18-11) e il secondo finale dice 25-15.



Cantù sigla il 2-4 ed è avanti per la prima volta. Il tabellone dice 9-13, poi è punto a punto fino al 22-22. Sul 24-24 inizia un botta e risposta che dura fino al 31-29.

Castellana: Izzo 1, Tiozzo 14, Presta 3, Theo Lopes 22, Fiore 13, Truocchio 7, Toscani (L), Santambrogio 1. ne Zanettin, Arienti, De Santis, Capelli, Borgogno. All. Gulinelli, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Cantù: Chakravorti 2, Sette 10, Copelli 7, Motzo 14, Hanzic 3, Mazza 1, Bortolini (L), Rota, Salvador, Pietroni, Frattini 2, Floris. ne Butti (L), Princi. All. Battocchio, II all. Zingoni / ass. all. Redaelli, scout Lasio.