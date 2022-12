Volley A2, doppia festa per la Bcc: vittoria e qualificazione ai quarti di Coppa Italia

Festa doppia. Vale l’accesso ai quarti di finale della Del Monte Coppa Italia la vittoria in quattro set della Bcc Castellana Grotte sulla Kemas Lamipel Santa Croce nella 13esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Finisce 3-1 (25-20, 25-20, 22-25, 25-21) la gara del Pala Grotte: un match bellissimo dai contenuti tecnici elevati che riporta la formazione allenata da Jorge Cannestracci a festeggiare in casa. Una delle migliori Bcc viste finora in stagione, forse la migliore versione casalinga finora, conquista tre punti che le consentono di guadagnare il pass per la Coppa Italia ed essere certamente tra le prime otto. Toccherà ora attendere il recupero di mercoledì 21 dicembre, sempre al Pala Grotte, con Porto Viro per conoscere il piazzamento definitivo della Bcc Castellana al termine del girone di andata e, di conseguenza, la posizione nella griglia dei quarti.

I 22 punti di Theo Lopes, ma anche la doppia cifra di Di Silvestre e Cattaneo (rispettivamente 14 e 11), ma anche e soprattutto i numeri di squadra con i 15 muti (5 Zamagni, 4 Cattaneo, 3 Presta), le percentuali super di Andrea Marchisio in ricezione, le scelte brillanti di Jukoski in regia e i pochi errori gratuiti: tanti valori positivi nel successo che rilancia Castellana davanti al proprio pubblico.

Bcc Castellana Grotte – Kemas Lamipel Santa Croce 3-1, 25-20 (23’), 25-20 (28’), 22-25 (28’), 25-19 (25’)

Castellana: Jukoski 3, Cattaneo 11, Presta 9, Theo Lopes 22, Di Silvestre 14, Zamagni 9, Marchisio (L), Ndrecaj. ne Sportelli, Tiozzo, Longo, De Santis (L), Carelli.

Santa Croce: Coscione 1, Colli 13, Vigil Gonzalez 1, Motzo 15, Hanzic 6, Truocchio 13, Morgese (L), Arguelles, Compagnoni 1, Maiocchi 8. ne Favaro, Loreti (L), Giovannetti.