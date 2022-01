Volley A2, la Bcc torna al PalaGrotte dopo un mese e mezzo batte Ortona

Una vittoria per 3-1 dopo un mese e mezzo lontano da casa. La Bcc Castellana Grotte batte nettamente Ortona dopo la sfida con Lagonegro giocata lo scorso 8 dicembre e vinta al tie break.

Per effetto, intanto, dei risultati dei recuperi dell’ultima giornata di andata (Bergamo batte Reggio Emilia e Santa Croce batte Siena, entrambe in trasferta) si compongono anche i quarti della Del Monte Coppa Italia: la Bcc Castellana Grotte sfiderà la Delta Group Porto Viro mercoledì 26 gennaio alle 20.30 in casa.

Avanti Castellana 5-1. Poi è 18-12, ma la Sieco ricuce pian piano e tocca il 21-18; Sul 24-20 sempre la Sieco annulla due palle set poi è 25-22. Più equilibrato il secondo set, dopo il 13-14 la Sieco si porta sul 13-17, poi è 16-23 e la Bcc non può nulla: 17-25. Parità 5-5 nel terzo set, la Bcc va per il 13-7, poi è 19-11 e si finisce 25-16. Ortona si porta avanti 2-4, poi è 12-15, ma i padroni di casa rimangono in scia fino al pareggio 21-21 e il finale dice 25-22.

Castellana: Izzo 3, Tiozzo 5, Presta 11, Theo Lopes 16, Borgogno 13, Truocchio 7, Toscani (L), Santambrogio, Capelli 6, Fiore 7, Arienti. ne Zanettin, De Santis. All. Gulinelli, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Ortona: Ferrato 3, Pessoa 14, Molinari 8, Santangelo 22, De Paola 9, Elia 1, Fusco (L), Del Fra, Cappelletti 4, Bulfon. ne Fabi, Di Silvestre, Benedicendi (L). All. Lanci, II all. Costa, ass. all. Di Pietro, scout Ottalagana