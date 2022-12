Volley A2, la Bcc si vendica dell'anno scorso: batte Porto Viro ed è in semifinale di Coppa Italia

Bcc Castellana Grotte: biglietto conquistato. Nei quarti di finale della Coppa Italia di A2 la formazione batte 3-0 Porto Viro e si guadagna un posto per le semifinali (Final four da stabilire). I gialloblù, a distanza di otto giorni dallo scontro di campionato, battono ancora la Delta Group Porto Viro e centrano il successo nella gara secca dei quarti di finale.

Finisce 3-0 (25-19, 25-23, 25-9) la sfida che vale il superamento del turno per la formazione allenata da Jorge Cannestracci. La Bcc Castellana torna così nelle semifinali della Coppa Italia di A2 a distanza di 11 anni (l’ultima volta nell’edizione 2011/2012, peraltro poi vinta). Da allora tre eliminazioni nei quarti di finale (l’ultima proprio con Porto Viro nella scorsa stagione).

Oggi, invece, scoglio finalmente superato: in attesa della definizione della formula della Fase Finale di Del Monte Coppa Italia Serie A2, che potrà prevedere o la disputa di una Final Four (4 e 5 febbraio 2023) oppure la disputa di Semifinali (18 gennaio 2023) e Finale (5 febbraio 2023), sarà la Pool Libertas Cantù l’avversario della Bcc nel prossimo turno. Quella con Porto Viro, intanto, diventa la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa, la quarta di fila in casa in un finale di anno splendido per la New Mater. Theo Lopes è top scorer e probabilmente mvp del match con 20 punti e 6 muri. In doppia cifra ci va anche Zamagni con 10.

Bcc Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro 3-0 25-19 (23’), 25-23 (26’), 25-9 (18’)

Castellana: Jukoski 2, Tiozzo 7, Presta 8, Theo Lopes 20, Di Silvestre 8, Zamagni 10, Marchisio (L), Longo, Ndrecaj. ne Sportelli, Cattaneo, De Santis (L), Carelli. All. Cannestracci, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Porto Viro: Garnica 1, Pierotti 8, Barone 1, Bellei 11, Sette 7, Erati 4, Russo (L), Sperandio 2, Zorzi, Vedovotto, Krzysiek 1. ne Lamprecht (L), Maccarone, Iervolino. All. Battocchio, II all. Mattioli, scout Cazziol – Porporati.