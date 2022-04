Volley A2 playoff, addio sogno promozione per la Bcc: passa Reggio

Finale 3-0 e così si chiude il sipario. La Bcc Castellana Grotte si arrende in gara 3 dei quarti di finale playoff A2 consegnando quindi a Reggio Emilia la possibilità di continuare a sognare la promozione.

Nella sfida spareggio (le due formazioni erano sull'1-1) Reggio vince 3-0.

Primo break del match con l’ace di Held: 5-3. Il muro di Cantagalli da sostanza al parziale Conad: 7-3. L’11-8 di Theo è uno spot per la pallavolo, ma Reggio Emilia torna a spingere presto con Held: 13-8. Castellana rientra con tre di Theo (anche un ace): 13-12. Il turno in battuta del brasiliano funziona: sorpasso Bcc sul 13-14. Efficace anche Held dai nove metri: ripassa Conad sul 17-15. La fase centrale, però, resta in bilico: due di Held e pipe di Borgogno per aprire il finale (22-21). Il 3 emiliano è ancora letale: 23-22 da posto 2. Il block out di Cantagalli vale il 25-22.

Si parte a strappi: 4-6 Castellana, 7-6 Reggio. Dentro Tiozzo per Borgogno. La prima fuga la prova Conad: 11-9 con Held e l’ace di Zamagni, 13-10 con Cantagalli. È sempre l’opposto emiliano, questa volta a muro, a firmare il 16-13. La Conad accelera con il muro e il primo tempo di Zamagni (19-15) e il block out di Held su plastica ricezione di Morgese (20-16). La Bcc non rientra più: Reggio concretizza con Cantagalli e addirittura quattro ace consecutivi di Held: 25-17.

Pipe di Cominetti in avvio: 7-5. La Bcc fatica a trovare il ritmo a muro: block out di Held per il 9-6. Riesce tutto, invece, alla Conad: muro di Cantagalli e attacco da seconda linea di Held (13-8). Santambrogio per Izzo è la mossa di Barbone. Proprio Santambrogio, Tiozzo e il muro di Presta danno il 16-16 a Castellana. Cantagalli in diagonale, due di Theo per il 19-19 (ma il palleggio di Santambrogio ad una mano è da applausi). La Bcc spreca in ricezione, Zamagni e Cantagalli per il 22-20. Mezzo ace di Theo (22-22), poi ancora Zamagni per il 23-22. Reggio accende due match ball ed è buono il secondo: 26-24 con il diagonale di Held.

Conad Reggio Emilia – Bcc Castellana Grotte 3-0 (25-22; 25-17; 26-24)

Reggio Emilia: Garnica, Held 20, Sesto 4, Cantagalli 19, Cominetti 8, Zamagni 10, Morgese (L), Mian, Scopelliti. Ne Catellani, Bucciarelli, Cagni (L), Suraci, Marretta.

Castellana: Izzo 1, Borgogno 1, Presta 4, Theo Lopes 16, Fiore 5, Truocchio 3, Toscani (L), Santambrogio 1, Tiozzo 6. ne Zanettin, Arienti, De Santis (L).