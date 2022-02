I biancazzurri della Revolution Turi di scena in Calabria

Diciassettesima giornata di campionato per il girone L di serie B con l’Arrè Formaggi impegnata nella seconda ed ultima trasferta più lunga della stagione. Primavera e soci saranno di scena sabato 19 sul parquet di gioco dell’Area Brutia Volley Team Cosenza.

Dopo il punto e la bella prestazione dell’ultimo turno i ragazzi di mister Difino sono determinati a portare a casa il primo successo del 2022 e per farlo dovranno battere i combattivi padroni di casa, penultimi in classifica con un solo successo e quattro punti, pronti a giocarsi il tutto per tutto nella corsa salvezza come mostrato nel match d’andata a Turi quando contro un’ Arrè Formaggi in piena emergenza infortuni riuscirono con merito a portare un punto a casa.

Si gioca sabato 19 febbraio al Polifunzionale di Rende (CS) con prima battuta fissata per le ore 18. Dirigeranno l’incontro Antonio Mazza e Mirko Crucitti.

Diretta facebook sulla pagina Asd Revolution Turi dalle 17.55.